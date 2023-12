Eva Gini esagerata: scollatura da sogno

Eva Gini incontenibile: la sua vertiginosa scollatura fa sognare i suoi fan e follower. Ecco lo scatto da capogiro della giornalista sportiva

Luciano Spalletti, fresco cittadino onorario di Napoli, un doveroso tributo dopo lo straordinario scudetto che ha contribuito (e molto) a regalare al capoluogo partenopeo, a giugno è atteso da una grande sfida: gli Europei dove gli Azzurri dovranno provare a difendere il titolo conquistato tre anni fa nella magica notte di Wembley.

Impresa non da poco visto che sulla carta l’Italia non è tra le favorite e con l’ex tecnico del Napoli che, come si suol dire, dovrà fare le nozze con i fichi secchi alla luce del difficile ricambio generazionale di un gruppo che comincia a mostrare la corda.

Non è ha problemi di turnover generazionale il telegiornalismo sportivo in gonnella: non si fa in tempo a familiarizzare con l’ultima in ordine di tempo delle ‘sorelline’ di Diletta Leotta che ecco spuntarne un’altra.

Da qualche giorno tra i ‘mezzobusti’ al femminile che si alternano nella conduzione di ‘Sportmediaset’, il vg sportivo in onda su Italia 1, c’è anche Eva Gini. E che mezzobusto! Infatti, le basta mostrarsi a metà per mettere in ombra perfino la collega catanese, l’indiscussa regina dell’altra metà dell’etere sportivo nostrano.

Eva Gini incontenibile: la vertiginosa scollatura fa sognare

Del resto, bionda, occhi chiari e curve da capogiro, il lato A è il ‘pezzo’ forte della bellissima e sensuale Eva Gini. E da provetta giornalista il nuovo volto di Sportmediaset è sempre sul pezzo come certifica l’ultimo scatto che ha postato sul suo account Instagram.

Dopo gli esordi nelle emittenti televisive locali lombarde all’età di 18 anni – mentre in parallelo frequentava il corso di laurea in Lettere moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, studi che ha portato a termine conseguendo il relativo titolo accademico- e le esperienze a Sky sport, a “La Gazzetta dello Sport’, a Inter Channel, a Sportitalia, Eva Gini è approdata alla conduzione dell’unico vg sportivo di Mediaset.

Una carriera in rapida ascesa che, infatti, registra un altro prestigioso step: come rende noto, nello scatto in questione, la giornalista milanese (è nata a Magenta, in provincia di Milano, il 13 novembre del 1993), Eva Gini è anche una delle voci di Radioseriea, format dell’emittente radiofonica RDS.

Eppure, seduta davanti al microfono, cuffie in mano, sorriso smagliante d’ordinanza, in top e pantalone, a far sognare i suoi fan non è la possibilità di ascoltarla ‘on air’ ma il suo favoloso lato A, valorizzato da una vertiginosa scollatura, che buca lo schermo e d’ora in poi anche le onde radio.

“Nuova passione“, si legge nella didascalia a corredo come lo è il seducente ‘mezzobusto’ di Mediaset di tutti i suoi fan e tifosi di calcio.