Roma, infortuno Dybala: ecco quando torna, c’è la data

Ultimissime sul rientro dell’attaccante della Roma Paulo Dybala. Ecco l’esito degli esami, c’è la data del ritorno in campo dell’argentino.

Uscito per infortunio contro la Fiorentina, l’argentino quest’oggi s’è sottoposto ad accertamenti strumentali. Visite mediche per il calciatore che adesso dovrà programmare il suo rientro in campo. Ecco quale partita ha messo nel mirino per il ritorno in campo, c’è l’annuncio che spiazza i tifosi.

Come sta Paulo Dybala? L’attaccante argentino si è fermato nel corso della gara di campionato Roma Fiorentina. Infortunio muscolare per il calciatore che, dopo un contrasto con Arthur, ha avvertito la panchina e lo staff medico che è intervenuto per soccorrerlo. Infortunio serio per Dybala? Ecco le ultimissime notizie riguardo questo problema che costringerà il calciatore a saltare le prossime partite di campionato e non solo.

Infortunio Dybala Roma, ecco quando torna: c’è l’annuncio

Arrivano degli aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche di Paulo Dybala, che si è fatto male nel corso della gara pareggiata dai giallorossi contro la Fiorentina. Nel corso del primo tempo, dopo l’assist per l’inziale vantaggio di Lukaku, l’argentino è uscito dal campo scuro in volto.

Nell’immediato post partita c’erano pessime impressioni riguardo l’infortunio di Paulo Dybala che quest’oggi ha svolto degli esami strumentali che hanno chiarito meglio le sue condizioni. Ci sono delle novità riguardo lo stato di salute dell’attaccante argentino che ha già messo nel mirino la data del recupero.

Questa mattina Dybala ha svolto degli accertamenti che hanno escluso lesioni. Secondo quanto riportato da cm.com, l’argentino può tornare a disposizione nel giro di 8-10 giorni.

Roma Dybala rientro, c’è l’annuncio sulla data

Infortunio Dybala Fiorentina, quando torna l’attaccante della Roma? I tempi di recupero sono fissati in 8-10 giorni. Sono queste, infatti, le tempistiche con gli accertamenti che hanno escluso lesioni. Sospiro di sollievo, dunque, per i tifosi giallorossi e José Mourinho che potrà riavere il calciatore per le gare finali del 2023. Il piano di recupero inizierà già domani con Dybala che spera di tornare a disposizione per la gara contro il Napoli del prossimo 23 dicembre. Sicuramente sarà assente per la sfida di Europa League in programma giovedì, per quella contro il Bologna e in Coppa Italia contro il Frosinone. L’obiettivo è tornare per il big match dell’Olimpico contro gli azzurri.