Scelta fatta in Serie A: prima il traghettatore e poi Klopp nel 2024

Il calciomercato degli allenatori vede protagonista Jurgen Klopp per l’approdo in Serie A nell’annata che verrà.

Al centro dei rumors ci sarebbe finito Jurgen Klopp, con il tecnico tedesco che risulta essere tra gli allenatori più desiderati delle diverse big d’Europa.

La sua esperienza con il Liverpool potrebbe essere arrivata al termine, considerando quanto fatto nel corso degli ultimi anni dove, dopo aver portato il Borussia Dortmund al trionfo della Bundesliga, è riuscito pure a regalare ai tifosi di Anfield Road il tanto atteso titolo di Premier League, oltre alla Champions League vinta per la prima volta nella sua carriera.

Liverpool, Klopp in Serie A nel 2024: la notizia sull’esonero in Italia

Una scelta ben precisa quella di un club italiano, che starebbe pensando al grande colpo Jurgen Klopp per la panchina, nel 2024.

Prima la scelta del traghettatore, poi del sostituto d’eccellenza per andare ad aprire un ciclo che ha tutta l’aria di risultare essere un progetto vincente con uno come il tedesco in panchina.

Jurgen Klopp non rinnoverà i propri accordi con il Liverpool, secondo quelle che sono le notizie che rimbalzano dall’estero. Ma una in particolare riguarda la destinazione che poi sarà in Italia, perché Jurgen Klopp sembra poter diventare il nuovo allenatore di un club di Serie A.

Klopp in Serie A nel 2024: la destinazione

È dall’estero che riportano la notizia su Jurgen Klopp come nuovo allenatore in Serie A, con l’ipotesi accreditata legata al prossimo campionato quando, a seguito della decisione da parte di un club di andare verso la soluzione temporanea di un traghettatore, sceglierà poi lui come nuovo allenatore in Serie A.

Secondo quanto riferito dai media esteri, il Milan sarebbe interessato a Jurgen Klopp e, per aprire un ciclo vincente, potrebbe affidarsi a lui, nonostante l’ingaggio elevatissimo. Una scelta che verrebbe fuori per dimenticare il brutto periodo vissuto con Pioli – che verrebbe dunque esonerato – e, lo stesso Klopp, sarebbe interessato ad un futuro in Serie A.

Ultime su Klopp: il Milan pensa prima a un traghettatore

Qualora la situazione dovesse precipitare, così come accaduto al Napoli con Walter Mazzarri, il Milan valuterà la situazione andando verso l’esonero di Pioli e poi con la scelta di un traghettatore. Sono diversi i nomi che si valuteranno con Zlatan Ibrahimovic che arriva in dirigenza e magari, nel ruolo di allenatore come traghettatore dell’attuale Milan, potrebbe arrivare proprio un ex compagno di squadra di Ibra, Ignazio Abate.