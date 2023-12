La Juventus lo ha mollato, scambio assurdo e si chiude

Un obiettivo di mercato della Juventus potrebbe saltare: i bianconeri mollano la presa, clamoroso scambio in vista

Il calciomercato è spesso imprevedibile, come è ben noto a tutti. Trattative e affari possono saltare quando meno ce lo si aspetta, scombinando i piani di ben più di una squadra e le sorti di un intero campionato.

Potrebbe essere questo il caso di uno dei possibili colpi di mercato della Juventus. I bianconeri, infatti, erano molto interessati all’acquisto di Jadon Sancho, esterno d’attacco in forza al Manchester United e vicecampione d’Europa con la Nazionale inglese ad Euro 2021.

L’esterno classe 2000 non ha trovato molto spazio in questa stagione, nella quale ha sole tre presenze all’attivo in Premier League e nessuna da titolare, prima di essere totalmente messo fuori rosa a causa di alcuni non meglio precisati problemi con l’allenatore Erik ten Hag. La società ha comunicato la sua esclusione già a settembre adducendo come motivazione il suo scarso rendimento in allenamento. Il ragazzo ha poi condiviso un post su Instagram nel quale affermava di essere soltanto un capro espiatorio, invitando i tifosi a non credere a ciò che si legge.

Juventus, Sancho si allontana: ritorno al Dortmund in vista

Con il ventitreenne attaccante che ormai non avrebbe neanche più il permesso di accedere alle strutture del club, non potendo neanche più entrare alla mensa dei Red Devils, la soluzione più probabile sarebbe un addio già a gennaio. La Juventus ha cercato di portarlo in Italia, sfruttando la situazione tesa tra il calciatore e la dirigenza, ma la situazione sembra aver preso una piega radicalmente diversa.

Per il Nazionale inglese, infatti, sembra essere molto vicino un clamoroso ritorno al Borussia Dortmund, squadra nella quale Sancho ha militato dalle giovanili, nel 2017, fino al clamoroso trasferimento allo United nel 2021 per una cifra vicina agli 85 milioni di euro. Negli ultimi due anni e mezzo, però, il suo valore è crollato e i Red Devils sono pronti ad imbastire uno scambio con i gialloneri.

Il ritorno dell’esterno inglese in Germania servirebbe per portare in Inghilterra Donyell Malen, pari ruolo olandese che si sta mettendo in mostra nelle ultime stagioni. Dopo i 9 gol e 7 assist del campionato scorso, il classe 1999 ha già messo a segno 4 reti nelle 12 gare di Bundesliga finora disputate.

La sua valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro, cifra pari a quella richiesta dai Red Devils per Sancho. In questo modo il club inglese potrebbe finalmente coprire la lacuna sulla fascia destra del fronte d’attacco, ottenendo un calciatore giovane ed interessante praticamente a costo zero, liberandosi allo stesso momento di un esubero ormai fuori da ogni progetto.