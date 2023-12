Serie A: guai seri per l’allenatore, si deve operare

Brutto momento per il calciatore che sta vivendo una situazione difficile e ora rischia di dover stare fuori a lungo. Perché arrivano aggiornamenti sulle condizioni e il rientro in campo.

Rischia seriamente di dover stare fuori tanto visto che ora dovrà sottoporsi all’operazione il calciatore che non sembra più vivere un momento facile e felice rispetto a come stava andando.

Brutta perdita anche per la società e l’allenatore che puntavano molto su di lui. Adesso però c’è un momento complicato dove si cercherà di capire con esattezza quando potrà tornare in campo a giocare al fianco dei propri compagni di squadra.

Infortunio in Serie A: tegola per calciatore e club

Momento di stagione dove le cose sembravano stessero andando per il meglio, ma ora bisognerà capire come terminerà questa vicenda visto quello che è accaduto. Perché la società non ha preso bene quanto capitato. C’è un chiaro messaggio da parte dello stesso giocatore che ha svelato di doversi operare e restare lontano dalla Serie A per lungo tempo.

La paura è che non riesca ad esserci per tante partite importanti e chiave per la stagione dove c’è la corsa ai propri obiettivi di squadra che al momento stanno andando per il meglio. C’è però la paura che da un momento all’altro le cose possano cambiare e per questo si spera di avere sempre la squadra al meglio della forma, soprattutto nella seconda parte di stagione.

Frosinone: infortunio Marchizza, si opera

Il Frosinone dovrà fare a meno di Riccardo Marchizza per diversi mesi visto che ora è arrivata la batosta che tutti speravano non arrivasse. Perché il difensore che si è infortunato lo scorso 26 novembre ora dovrà stare fermo ancora per lungo tempo.

Un problema muscolare che porterà Marchizza a doversi operare. Secondo le ultime notizie, infatti, il giocatore dovrà stare fermo per diverso tempo e il suo rientro in campo arriverà soltanto nel 2024 ma inoltrato. Ora il Frosinone dovrà capire su chi investire.

Rientro Marchizza: quando torna

Non una buona notizia per l’allenatore Eusebio Di Francesco e il Frosinone che dovranno fare a meno di Marchizza per almeno i prossimi tre mesi. Ad annunciare l’operazione è stato il giocatore del Frosinone e ora i tempi di recupero per Marchizza sembrano di circa 3 mesi, ecco quando tornerà quindi in campo: verso marzo 2024.