Mercato Milan, primo affare per gennaio: colpo dalla Spagna

Mercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare in vista della sessione invernale. In tal senso il primo colpo per Stefano Pioli può arrivare dalla Spagna e rappresenta un innesto davvero molto qualitativo e che può risolvere parecchi problemi. Andiamo a vedere le ultime sui costi e sulla fattibilità di questo affare.

Il Milan è consapevole del fatto che questa prima parte di stagione non è stata in linea con le aspettative di tutti. Da quelle della dirigenza fino ad arrivare a quelle dei tifosi. Che, di certo, si aspettavano di poter essere maggiormente competitivi rispetto ai cugini dell’Inter. Nulla è ancora perduto in maniera definitiva, però, e per questo motivo la dirigenza non vuole restare con le mani in mano. Per gennaio servono innesti e la proprietà è attenta su scala internazionale a caccia di potenziali affari. Il colpo ad effetto può arrivare dalla Liga e si tratterebbe di un profilo perfettamente in linea con le esigenze dei rossoneri.

Mercato Milan, colpo dalla Spagna

Come è noto, il Milan è a caccia di due profili in vista di gennaio. Per permettere però alla squadra di rilanciarsi anche a livello di risultati, il margine di errore, complice una classifica a dir poco delicata, è davvero ridotto ai minimi termini.

Stando a quanto raccontato da “Todofichajes.com“, in tal senso, il Milan si sta muovendo in maniera seria per En Nesyri del Siviglia. Il bomber era stato seguito con attenzione già questa estate, ma non si era raggiunto l’accordo tra i club. Ora gli andalusi hanno aperto, vista la situazione economica, alla cessione e per questo la strada si mette in discesa. Bomber molto prolifico, rappresenterebbe un acquisto estremamente intelligente e funzionale per i rossoneri.

Milan su En Nesyri del Siviglia: le ultime a riguardo

Classe 1997, si tratta di un calciatore che a 26 anni ha ancora tanti margini di miglioramento. Da quattro anni e mezzo al Siviglia, il club andaluso si sta trovando in totale emergenza sotto tanti punti di vista. Da quello dei risultati sportivi fino ad arrivare a quello invece relativo alla parte finanziaria. Per questo la cessione del marocchino potrebbe essere un toccasana. La sua cessione permetterebbe al club di avere margine di manovra in sede di mercato. Con il calciatore che già questa estate aveva dato il suo benestare al trasferimento, il Milan può seriamente affondare il colpo per En Nesyri.