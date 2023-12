Napoli: altri problemi per Mazzarri, la data del rientro

Momento difficile per il Napoli che non riesce ad ottenere i risultati sperati e perde anche giocatori chiave per affrontare le grandi sfide. Questa volta c’è un problema per uno dei leader.

Situazione complicata che finisce di accumularsi con altri problemi ancora di più visto quello che sta accadendo. Perché nelle prossime ore si giocherà una partita fondamentale per la stagione del Napoli.

C’è la volontà di cambiare tutto il prima possibile e ottenere dei risultati importanti e positivi. Per farlo però la società dovrà avere a disposizione la squadra al completo quanto prima.

Napoli: momento complicato, altri problemi

Al momento non sembra essere questo il destino del Napoli. Perché continuano ad esserci tanti problemi in una stagione che si complica sempre di più dopo la vittoria dello scudetto dei mesi passati. Adesso sembra una maledizione l’annata della società di De Laurentiis che continua a perdere pezzi e anche partita. C’è bisogno di ottenere la svolta il prima possibile e per questo motivo che interviene anche il presidente.

Il patron del Napoli ha deciso di intervenire in prima persona con un confronto con la squadra a Castel Volturno. Blitz del presidente nel centro sportivo per dare delle indicazioni precise di quelle che potrebbero essere le sue prossime mosse. Si gioca tanto con gli Ottavi di Finale di Champions e per questo motivo che De Laurentiis ha incentivato i giocatori motivandoli con un premio Champions in caso di passaggio al turno successivo.

Napoli: le condizioni di Kvaratskhelia

I prossimi saranno giorni cruciali per Mazzarri e la squadra, anche se è venuto ora fuori un nuovo problema con il caso Kvaratskhelia. Il giocatore georgiano ha saltato l’ultimo allenamento a causa di una brutta influenza che bisognerà capire quanto tempo lo terrà fuori.

Già oggi arriverà il Braga e domani si giocherà una partita fondamentale per il Napoli in Champions League. La volontà del giocatore c’è e Mazzarri non vuole farne a meno. Da capire però quando tornerà a disposizione il giocatore. Kvaratskhelia tenta il recupero già con il Braga.

Napoli Braga: la scelta su Kvaratskhelia

Vuole esserci a tutti i costi Kvaratskhelia con il Napoli contro il Braga, per questo motivo il rientro del giocatore è atteso in Champions League da Walter Mazzarri che aspetta soltanto un segnale positivo dal giocatore che è pronto a riscattarsi dopo quanto accaduto con la Juve.