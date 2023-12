Serie A, durissimo striscione: “Piccolo uomo”, costretta la cessione

Lo striscione di contestazione è durissimo in Serie A ed è stato esposto in città, con obiettivo ben preciso.

Una cessione costretta per quelli che sono giorni difficilissimi che sta vivendo una società in particolare in Serie A, secondo quanto sta vivendo la stessa squadra coinvolta in una situazione complessa di classifica.

Alle porte ci sono decisioni importanti alle quali è chiamato lo stesso presidente del club campano che, dopo le diverse vicissitudini all’interno del club, potrebbe trovarsi costretto alla cessione secondo quelle che sono le richieste della sua stessa tifoseria, che si è firmata negli striscioni che sono apparsi questa sera in città.

Durissima contestazione in Serie A: “Piccolo uomo”

“Piccolo uomo” e un altro messaggio, in un altro striscione apparso in un altro punto della città.

È successo questa sera in Campania, in un club di Serie A che sta vivendo momenti molto delicati secondo quelle che sono state anche le recenti scelte in panchine e che hanno portato prima all’esonero del proprio allenatore – dopo gli ottimi risultati dell’ultima annata – e poi alla decisione di affidare la propria panchina ad un ex campione del Mondo del 2006.

È Danilo Iervolino il bersaglio degli striscioni che sono apparsi questa sera a Salerno, la presenza del presidente non è più gradita per i tifosi della Curva Sud Siberiano.

Salernitana, contestato il presidente Iervolino: due messaggi apparsi in città

Due messaggi apparsi in città, nelle foto che sono state riportate da Salerno Sport, per quelli che sono gli striscioni a Salerno dei tifosi della Salernitana, contro il presidente Danilo Iervolino.

Ci sarebbe un forte malumore legato alle scelte prese dal presidente, che non hanno convinto i tifosi della Salernitana che stanno chiedendo dopo aver visto quest’anno, in Serie A, una situazione complessa e da ultimi in classifica, la cessione del club da parte di Iervolino.

Ultime sulla Salernitana: le durissime parole nello striscione di contestazione

Striscione di contestazione, che non si è fermato al “Iervolino Piccolo Uomo”, scritto dalla Curva Sud Siberiano, da parte dei tifosi di fede legata alla Salernitana. A Salerno è apparso anche un altro striscione che recita le seguenti parole: “Ti sei presentato in maniera altezzosa ed ambiziosa, adesso mettici la faccia e abbassa la corona”. Il riferimento è alla voglia, da parte dei tifosi stessi, di una cessione da parte del club da parte dello stesso presidente Danilo Iervolino, che prelevò la società al primo anno di Serie A quando Claudio Lotito fu costretto a cedere la società.