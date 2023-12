Serie A, immagini terribili: il giocatore ha perso i denti in campo

Ha perso due denti, ha giocato senza più i denti in campo nella sfida legata al posticipo in Serie A di questo lunedì.

Cagliari-Sassuolo, il giocatore ha perso due denti: brutte immagini

Kristian Thorstvedt ha preso due denti in Cagliari-Sassuolo, dopo una gomitata in pieno volto in un contrasto aereo con Sulemana. Immagini che hanno dell’incredibile per quanto accaduto nel posticipo di Serie A.

Ultime sull’infortunio di Thorstvedt: la reazione in campo dopo i denti persi

Stoico Kristian Thorstvedt, che ha più volte tranquillizzato tutti: con o senza denti, è rimasto in campo. Diverso il sangue che ha perso per i denti persi e ha deciso così almeno di terminare il primo tempo, dando buoni segnali al tecnico Dionisi che in più occasioni gli ha chiesto come si sentisse per quanto gli è accaduto in campo. L’infortunio sarà risolto nei prossimi giorni con una ricostruzione dei due incisivi che praticamente Thorstvedt ha lasciato in campo.