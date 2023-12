Serie A: torna Giorgio Chiellini, c’è già l’accordo

Momento tanto atteso, perché é tutto pronto per il ritorno di Giorgio Chiellini in Italia. L’ex storico calciatore della Juventus e della Nazionale italiana avrà un nuovo ruolo. La sua avventura in MLS è arrivata ormai al capolinea.

Importanti notizie per quella che è stata una bandiera del calcio italiano, perché adesso è tutto pronto per provare a mettersi in gioco nuovamente con un’altra avventura, ancora una volta in Serie A.

Atteso in queste ore già il suo ritorno in Italia, ma sarà soltanto per poco tempo per poi tornare nuovamente in America. Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro del tecnico che non vede l’ora di mettersi in mostra.

Serie A: Giorgio Chiellini torna in Italia

E’ da poco finita la stagione negli USA con la MLS che si è conclusa con la sconfitta in finale questa volta, rispetto la vittoria dello scorso anno, per i Los Angeles FC di Giorgio Chiellini. Campionato vinto dalla Columbus Crew proprio in questi giorni per 2-1 con il difensore che non ha voluto parlare subito dopo il ko subito. Adesso a 39 anni però continuerà a vestire la maglia del club americano per qualche mese.

Perché ora Chiellini tornerà a Torino nei prossimi giorni per trascorrere le vacanze di Natale insieme ai suoi familiari. In quella città dove ha ancora casa e che sente tanto vicino ogni volta visto i tanti anni passati insieme alla Juventus. In futuro è pronto a tornare, ma sembra più vicino di quello che si pensa, perché resterà solo un altro po’ nel continente americano salvo sorprese.

Giorgio Chiellini dirigente Juventus: la scelta

C’è grande attesa per l’addio al calcio di Giorgio Chiellini che lo farà con i Los Angeles Fc. Il calciatore ha già svelato in passato quello che sarà ancora il suo ruolo nel mondo del calcio. Perché in futuro si vede dirigente e potrebbe farlo proprio alla Juventus.

Il contratto di Chiellini con i Los Angeles Fc scadrà in questi prossimi giorni, il 31 dicembre 2023 e senza un prolungamento terminerà qui la sua avventura in MLS. Ma la sensazione è che le parti possano andare ancora avanti per qualche mese e poi dirsi addio.

Chiellini si prenderà ancora qualche giorno per decidere cosa fare della propria carriera. Perché può essere arrivato il momento del ritiro o giocherà ancora per qualche mese. Intanto, resterà sicuramente altri 6 mesi negli Usa per permettere alle proprie figlie di finire l’anno scolastico.

Ruolo in Nazionale: la decisione di Chiellini per la Juve

Si è parlato anche di un possibile ruolo in Nazionale con l’Italia per Giorgio Chiellini, ma la sensazione è che proprio in questo nuovo progetto della Juventus ci possa essere spazio per una grande bandiera come lui.

I tifosi bianconeri non vedono l’ora di accoglierlo nuovamente a braccia aperte, perché Chiellini potrebbe davvero molto presto tornare a vestire i panni della Juventus, ma in un nuovo ruolo dirigenziale che potrebbe calzare a pennello per uno come lui.