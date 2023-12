Calciomercato: in Italia salta un’altra panchina, ecco chi arriva

Svolta in panchina per il club italiano: c’è l’annuncio sul prossimo allenatore. Ecco tutti i dettagli.

Momento difficile per la squadra italiana, alle prese con una situazione complessa in classifica. Nelle ultime sei la squadra ha raccolto davvero pochi punti ecco perché la dirigenza ha iniziato la ricerca del nuovo allenatore. Spunta un nome nuovo per la panchina del club che, entro questa settimana, ufficializzerà il nome del prossimo tecnico che dovrà raccogliere un’eredità assai pesante.

Ennesimo passo falso per la squadra italiana che è reduce da un’altra sconfitta. Periodo di forma davvero deludente per la squadra, ecco perché la società per dare una scossa è pronta a prendere un altro allenatore. C’è una vecchia conoscenza in cima alla lista dei desideri del club anche se, nelle ultime ore, il nome di un altro allenatore è stato accostato con prepotenza alla panchina della squadra.

Esonero in Italia, ecco chi arriva: c’è l’annuncio

Il campo non sta rispettando le attese, ecco perché la società è pronta a chiudere in maniera definitiva il rapporto con l’allenatore che è ad un passo dall’esonero.

Dopo essere stato chiamato in panchina la scorsa settimana, il mister è già a rischio dopo la sconfitta per 2-1 contro il Bari. Ecco perché il Sudtirol pensa ad nuovo allenatore per sostituire Pierpaolo Bisoli. Il club di Bolzano sta prendendo in considerazione l’ipotesi del ritorno in panchina di Ivan Javorcic.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva da parte del Sudtirol che dopo aver esonerato Bisoli ha affidato la panchina al tecnico della Primavera Federico Valente, che è partito subito con una sconfitta contro il Bari. Per questa ragione, la società vuole chiudere al più presto per la nomina di un nuovo tecnico: in lizza per ci sono vari profili come Cristian Bucchi e Ivan Javorcic.

Sudtirol: Bucchi o Javorcic per la panchina, ecco i dettagli

Arrivano conferme sulla scelta della società che è pronta a nominare come nuovo allenatore del Sudtirol Cristian Bucchi. Valutazioni in corso da parte del club di Bolzano che è alle prese con una delicata decisione: sullo sfondo resta l’ipotesi del ritorno di Javorcic, che già in passato ha guidato il club di Bolzano. Una decisione definitiva sarà presa nei prossimi giorni con i dirigenti che dovranno effettuare una scelta per poter ripartire con calma e programmare il futuro della squadra che è attualmente lontana dalla zona playoff.