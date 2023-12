Follia in campo: calci e pugni all’arbitro, è stato il presidente

Ai massimi livelli, perché è successo nel principale campionato, certe cose non si dovrebbero mai vedere.

Follia a fine partita quando, per inveire contro l’arbitro non ci si è fermato a semplici proteste, il presidente ha innescato una vera e propria rissa, coinvolgendo l’arbitro che si è accasciato a terra dopo il colpo subìto e si è trovato sommerso da calci e pugni, con i tesserati che hanno partecipato al pestaggio.

Immagini terribili, ha perso la testa il presidente che ha scagliato un pugno nei riguardi del povero arbitro che ha mostrato subito con la tumefazione in pieno volto, per quanto gli è accaduto nel brutale pestaggio dove si è messa a rischio la sua incolumità. E adesso la Federazione è chiamata a intervenire, con una punizione esemplare ai danni del club coinvolto, per quanto si è visto al triplice fischio.

Arbitro pestato dal presidente: calci e pugni, è successo a fine partite

Immagini terribili quelle che si sono viste nel corso del post-partita quando, in attesa di un terzo tempo che non si è mai verificato con il consueto fair play che si dovrebbe vedere nei riguardi del direttore di gara, è finito tutto in una rissa che ha dell’incredibile.

Il presidente è andato diretto sull’arbitro, scagliando un pugno in faccia nei riguardi del direttore di gara che è prima crollato a terra e poi si è trovato sommerso di calci e pugni dal mucchio di tesserati che si sono formati intorno.

Ha provato a chiudersi a “guscio” l’arbitro, ma solo quando si è alzato è riuscito a scappare dal pestaggio di gruppo, innescato dal presidente del club in Turchia. È successo infatti nel campionato della Super Liga in Turchia, nel match disputato quest’oggi tra Ankaragucu-Rizespor.

Pugno del presidente all’arbitro: la rissa in Turchia e le immagini del pesteggio

L’arbitro Halil Umut Meler è stato letteralmente picchiato alla fine della partita, con alcuni tesserati che hanno approfittato per sfogare la propria frustrazione nei suoi riguardi, in una violenza che ha visto calci e pugni all’indirizzo dell’arbitro stesso.

Calci e pugni all’arbitro: il club turco rischia la penalizzazione senza precedenti

Una penalizzazione senza precedenti, che potrebbe portare all’esclusione dal campionato per l’Ankaragucu, per colpa del presidente che ha sferrato prima un pugno al direttore di gara, per poi vedere alcuni tesserati dalla panchina prendere a calci e pugni l’arbitro stesso, che è uscito con qualche botta di troppo in pieno volto, dalla rissa stessa.