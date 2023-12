Assist di Pogba, Giuntoli chiude l’affare

Paul Pogba è pronto a fornire un assist alla Juventus: Giuntoli, direttore sportivo bianconero, ne può approfittare e chiudere l’affare

La situazione di Paul Pogba è nota a tutti: l’ex Manchester United è stato squalificato per doping e le tempistiche sono ancora incerte ma potrebbero arrivare fino a quattro anni. Un tempo tutto da valutare ma di sicuro il futuro del francese non sarà più alla Juventus, addirittura la sua carriera potrebbe essere a questo punto compromessa.

Pogba, tra l’altro, è uno dei calciatori con il monte ingaggio più alto dell’intero campionato e grava moltissimo (pur non giocando) con il suo stipendio sulle casse bianconere. Si era vociferato di una rescissione per poter così alleggerire il monte stipendi della Juve, ma i dirigenti bianconeri stanno trovando la formula per avere benefici da questa brutta vicenda.

Con Pogba che potrebbe addirittura aiutare la Juve, fornendo un assist importante a Giuntoli, dando modo al club bianconero di investire un bel gruzzoletto. Di cosa si tratta?

Pogba assist alla Juve, Giuntoli può chiudere l’affare

Si tratta di un’operazione legata al decreto crescita. Partiamo da un risparmio di circa 5 milioni netti per questa stagione visto che Pogba non giocherà essendo squalificato.

Al termine del suo contratto sarebbero circa 25 milioni gli euro risparmiati che con la tassazione agevolata, secondo quanto riferito da alcuni esperti, possono salire fino a circa 40 milioni di euro. Anche in quest’ottica qui vanno interpretate le dichiarazioni rilasciate da Giuntoli nei giorni scorsi sul futuro del francese.

“Aspettiamo l’ultimo grado di giudizio (quello che stabilirà la pena definitiva, ndr), ci confronteremo con il suo entourage e poi diremo la nostra. Per ora c’è solo da attendere”, sono le parole del direttore sportivo. Ma appare evidente che, almeno in questo momento, non c’è la volontà di rescindere il contratto anche per stare vicini al ragazzo e non abbandonarlo come ad esempio ha sempre fatto Allegri in questi mesi.

Pogba può aiutare la sua Juve pur restando sotto contratto, grazie a questa manovra di agevolazioni fiscali spiegate sopra. Una cifra che Giuntoli sarebbe pronto ad investire sul mercato per comprare profili validi, partendo proprio dal centrocampo. Le strade sono diverse: dall’intervenire subito a gennaio prendendo un profilo low cost per risparmiare oppure attendere giugno per piazzare direttamente il colpaccio. Giuntoli riflette, intanto l’assist può arrivare da Pogba!