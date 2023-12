Broja-Serie A: ci siamo, firma con una big

Dopo averla sfiorata in estate, Armando Broja potrebbe trovare la Serie A durante il calciomercato invernale. Ecco le ultime.

Armando Broja è pronto ad iniziare una nuova avventura e la Serie A resta una possibilità molto interessate da seguire. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Chelsea è pronto a privarsi del suo attaccante.

Una decisione che apre le porte ad un suo trasferimento in Serie A durante il calciomercato estivo. Sono diverse le squadre che potrebbero sondare il terreno per Broja e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte.

Calciomercato: Broja in Serie A, ecco con chi firma

Il Chelsea in estate ha chiuso la porta alla partenza di Broja, ma ora la situazione sembra essere completamente cambiata e a questo punto non possiamo escludere un suo approdo nel nostro campionato. Si tratta di una possibilità da seguire specialmente con la formula del prestito e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se alla fine si arriverà oppure no alla tanto attesa fumata bianca.

Stando alle ultime informazioni che arrivano dall’Inghilterra, il Chelsea potrebbe aprire al prestito e a questo punto l’Inter è pronta ad approfittarne soprattutto se assisteremo ad una partenza di Arnautovic o di Sanchez. Anche il Milan potrebbe sondare il terreno, ma Jovic si è preso la scena e alla fine potrebbe essere confermato nel ruolo di vice Giroud almeno fino al termine della stagione.

Naturalmente non si escludono sorprese e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire come si evolverà la situazione. Di certo si tratta di un qualcosa da seguire con attenzione almeno fino a quando non si hanno delle certezze sul futuro del giocatore.

Mercato: occasione Broja per Milan e Inter

Milan e Inter valutano il profilo di Broja per rinforzare la rosa in questo calciomercato invernale. Da parte del Chelsea nessuna chiusura e quindi la fumata bianca non è assolutamente da escludere in questo momento. Naturalmente la strada è molto lunga e per questo motivo non ci resta che attendere per avere un quadro molto più chiaro.