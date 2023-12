Serie A, Scalvini cambia squadra: agente a Milano

By

Il calciomercato di gennaio non muoverà Scalvini dall’Atalanta, ma occhio a ciò che può accadere in estate. Perché già nei mesi scorsi ci sono stati dei contatti e delle ipotesi per affondare il colpo sul campione italiano.

Adesso però potrebbe realmente capitare un’occasione importante per una squadra che pensa di prendere il giocatore in vista dei prossimi mesi. Ci sono novità importanti che riguardano la scelta che farà il calciatore.

Ha appena compiuto 20 anni e si parla di lui già da tempo, perché è alla terza stagione con la maglia dell’Atalanta che presto potrebbe lasciare per il salto di qualità con una nuova società.

Calciomercato Atalanta: Scalvini pronto a cambiare

Importanti notizie che riguardano il futuro di Giorgio Scalvini che lascerà presto la maglia dell’Atalanta per una grande squadra. Perché, nonostante il contratto in scadenza nel 2027, c’è voglia di provare una nuova sfida se dovessero arrivare queste grandi società pronte ad investire su di lui.

Da tempo si parla di quello che può essere il suo futuro e adesso può essere arrivato il momento giusto, visto che da anni si conferma una garanzia nel suo ruolo. Ci sono delle notizie importanti per Scalvini e l’Atalanta.

Atalanta: Scalvini nel mirino delle big

Juventus, Milan, Inter e Napoli. Sono queste le principali squadre in Serie A che hanno messo Scalvini nel mirino, ma non sono le uniche. Perché i top club italiani dovranno fare i conti con quelle che possono essere le offerte in arrivo dai campionati stranieri.

Anche le migliori squadre del resto d’Europa hanno seguito attentamente la crescita di Scalvini e presto qualcuno potrebbe pensare di puntare su di lui.

Calciomercato Scalvini: l’annuncio dell’agente

A parlare di Giorgio Scalvini è stato direttamente il suo procuratore Tullio Tinti, che in occasione dell’Assemblea dell’Assoagenti a Milano, ha voluto dire la sua riguardo il proprio ragazzo che presto potrebbe avere delle occasioni importanti con nuove offerte che possono arrivare sul suo conto.

Infatti, il giovane difensore dell’Atalanta, secondo il suo agente Tullio Tinti, sta facendo anche quest’anno una grande stagione di pari passo al suo livello che è da calciatore. Per questo motivo ha svelato come sia attenzionato da tutti i top club europei. Ma per il calciomercato bisognerà ancora aspettare e che dipenderà molto anche dall’Atalanta.