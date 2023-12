Caos alla Roma, stangata pesantissima per Mourinho

Non c’è pace in casa Roma, visto che dovrà fare i conti con l’ennesima stangata del giudice sportivo: ma questa volta un’assenza potrebbe essere gravissima

La Roma ha rischiato grosso contro la Fiorentina, ma ha portato a casa un punto comunque prezioso. Eppure i giallorossi erano passati in vantaggio con il gol di Lukaku, ma si sono ritrovati in nove uomini e nel frattempo la Fiorentina aveva pareggiato grazie alla rete di Martinez Quarta.

A quel punto la squadra di Mourinho ha rischiato grosso, ma ha evitato la sconfitta. Un punto che permette comunque di risalire la classifica: ora i capitolini sono sicuramente candidati a un posto in Champions League. Tuttavia, le due espulsioni non sono la sola brutta notizia di una serata particolare. Mourinho deve fare i conti con i rossi a Zalewski e soprattutto Lukaku, per il quale l’espulsione è stata diretta.

Ma in più c’è stato anche l’ennesimo infortunio muscolare, uscito per un fastidio alla coscia. Tre brutte notizie, con il pericolo che Lukaku possa fermarsi per due turni e quindi saltare il big match contro il Napoli, tra due giornate. José Mourinho è comprensibilmente preoccupato: se Zalewski sarà fermato per un turno, come prevedibile, l’attaccante rischia di essere squalificato per due giornate. L’intervento da rosso diretto non dovrebbe lasciare dubbi, ma ovviamente Mourinho incrocia le dita e spera nella “grazia” del giudice sportivo.

Mourinho è molto preoccupato: la Roma rischia una stangata

Il rischio è che il belga possa saltare non solo la prossima partita, ma soprattutto quella ancora seguente contro il Napoli. All’Olimpico il 23 dicembre si giocherà uno scontro diretto molto importante, e affrontarlo senza l’attaccante sarebbe molto penalizzante.

Non resta che incrociare le dita, anche se i pensieri di José Mourinho non finiscono qui: c’è preoccupazione per Dybala e non solo. L’attaccante argentino, infatti, non è stato il solo ad uscire dal campo acciaccato. Problemi anche per Azmoun, che aveva preso proprio il posto della Joya. Per entrambi si tratta di problemi muscolari, anche se per quanto riguarda Dybala filtra un moderato ottimismo.

Il problema potrebbe essere meno grave di quanto si teme: nessuna lesione, ma solo un affaticamento muscolare, una classica contrattura. In questo caso Mourinho potrebbe tenere l’argentino a riposo in Europa League e poi valutarlo con attenzione soprattutto in ottica Napoli: l’obiettivo è evitare pericolose ricadute, ma bisognerà comunque attendere gli esami.

Per quanto riguarda Azmoun il problema muscolare dovrebbe essere un po’ più serio: anche in questo caso saranno gli esami a dare il verdetto definitivo. Mourinho incrocia le dita.