E’ fatta per l’Inter, ingaggio monstre e firma su un quinquennale

L’Inter è pronta a un enorme sforzo per quello che sarà l’acquisto più importante dei prossimi anni: contratto di cinque anni e ingaggio faraonico

Ci sono “acquisti” che sono più importanti di altri, perché già sai che rappresenteranno la base fondante sulla quale imposterai il tuo progetto futuro. Proprio per questo i tifosi dell’Inter stanno per dire un enorme grazie a Beppe Marotta e a tutto il suo staff: sta infatti per completarsi un affare che i nerazzurri sognavano da tempo.

“Leader tecnico”, come si suol dire oggi: in tutti i sensi. Basta prendere ad esempio la partita di sabato contro l’Udinese. L’Inter era ampiamente in vantaggio di tre gol, con la vittoria ormai in pugno. Il capitano non aveva segnato, eppure era stato grande protagonista: sempre presente in zona gol e dando una grande spinta e contribuendo a tutte le azioni offensive della sua squadra.

Ma non contento, quando mancavano pochi minuti alla fine, ha voluto il gol a tutti i costi e lo ha trovato con una fantastica azione personale: cavalcata palla al piede e bolide che ha superato Silvestri. In questo modo ha messo il sigillo su una prestazione straordinaria. Ecco perché l’Inter ha capito, ormai da tempo, che vale la pena fare uno sforzo (anche significativo) e rinnovare il contratto con il campione del mondo. Attualmente il contratto del Toro è in scadenza nel 2026, e il suo stipendio è di 6 milioni di euro.

Lautaro e l’ingaggio da urlo: Marotta pronto a “sforare”

Implacabile e deciso: Lautaro Martinez segna a raffica ed è sempre più capocannoniere del campionato. L’Inter vola anche grazie ai suoi gol, ma non solo: è diventato un punto di riferimento, in campo e fuori. Al momento – incredibile ma vero – non è il suo l’unico ingaggio più alto della squadra, perché anche Çalhanoglu e Thuram guadagnano la stessa cifra.

Ecco perché l’attaccante, già da un po’ di tempo, ha mandato segnali chiari. In questo momento è tra i top in Europa, e legittimamente ambisce a un ingaggio di assoluto livello. Come minimo l’Inter dovrebbe riconoscergli lo stipendio più alto della squadra nerazzurra: ecco perché i 7 milioni di cui si era parlato in autunno sembrano già pochi.

L’idea sarebbe di portare gli emolumenti dell’argentino in doppia cifra, quindi toccando i 10 milioni di euro a stagione per cinque anni di contratto. La cifra sarebbe la somma di una base fissa di 8 milioni più altri 2 di bonus, che il calciatore può sicuramente raggiungere.

Sarebbe una deroga al salary cap di 7 milioni che l’Inter si è imposta, ma anche un modo per trattenere un calciatore che dà assolute garanzie dal punto di vista tecnico, e che soprattutto non ha alcuna intenzione di andare via. E i tifosi aspettano novità entro la fine di questa stagione: per ora il Toro ha un contratto ancora lungo, ma è meglio rimanere lontani dalla scadenza naturale dell’accordo.