Esonero dopo la Champions: scelto il sostituto

Svolta importantissima per un top club che si sta giocando tutto in questa Champions League. Potrebbe cambiare qualcosa per una società che può esonerare l’allenatore e scegliere il sostituto.

Ci sono novità importanti che riguardano il futuro del club che presto avrà un verdetto definitivo riguardo quella che può essere la stagione in corso. Perché dipenderà tutto da qui se continuerà o meno il cammino della società.

Importanti notizie che riguardano proprio un top club che si trova in una condizione economica difficile e che potrebbe dare spazio ad altre squadre andando fuori dalla competizione.

Esonero dopo la Champions League: la scelta

Rischia tanto la società soprattutto a livello economico, perché andare fuori ai gironi di Champions League senza nemmeno accedere agli Ottavi può essere grave sotto quel punto di vista. Adesso ci sono novità importanti per quello che può essere proprio il futuro dell’allenatore che verrebbe messo da parte per dare spazio ad un nuovo tecnico che può arrivare per provare a far reagire la squadra ed ottenere dei nuovi risultati.

Novità che riguardano il possibile esonero dell’allenatore che può arrivare già in queste ore dopo l’ultima partita di Champions League. Perché peer passare i gironi servirebbe un vero miracolo arrivati a questo punto. Da un momento all’altro arriverà la decisione definitiva della società che ora sembra aver perso la pazienza dopo l’ennesimo brutto ko subito in campionato.

Manchester United: esonero Ten Hag, ore contate

Si giocherà tutto in Manchester United Bayern Monaco Ten Hag riguardo il suo esonero che è seriamente messo in discussione in queste ore. La società si ritrova all’ultimo posto de girone e soltanto una vittoria e un pareggio in Copenaghen Galatasaray può permettere agli inglesi di passare agli Ottavi.

Una combinazione difficile, ma non impossibile. Resta però l’allerta in casa Manchester United per Ten Hag che può essere esonerato nelle prossime ore dopo questo turno di Champions League che chiuderà la fase a gironi.

Manchester United: Conte o Tudor per Ten Hag

I red devils stanno attraversando l’ennesima crisi che dal 2014 non lascia pace al Manchester United reduce dal pesante e umiliante 0-3 subito in casa contro il Bournemouth. Per questo ora la posizione di Erik ten Hag è traballante e rischia l’esonero. Tudor come traghettatore o convincere Antonio Conte a tornare in Premier, queste le prime due opzioni al momento.