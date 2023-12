Gambe meravigliose: Anna Tatangelo super sexy

Anna Tatangelo mette in mostra gambe stupende, una posa clamorosa quella della cantante e showgirl che non può passare inosservata

Il suo ruolo nella musica italiana, in questi anni, è stato molto importante. Anna Tatangelo si è imposta come una delle interpreti più brave e acclamate sul palcoscenico grazie a una voce inconfondibile. I suoi grandi successi si sono poi spostati sul piccolo schermo, dove è diventata una showgirl molto richiesta. Anche grazie a una presenza e a una classe uniche e super seducenti.

La 36enne ciociara è un personaggio amatissimo dal pubblico, il suo mix di bravura e bellezza risulta semplicemente irresistibile. Anche il suo modo di fare ha conquistato tutti, uno stile inconfondibile e che fa sognare sempre ad occhi aperti. Non stupisce perciò che sui social sia uno dei volti femminili nostrani più in vista, con un pubblico da quasi due milioni di followers su Instagram.

Negli ultimi anni, Anna ha vissuto una vita un po’ sulle montagne russe, con tanti cambiamenti notevoli. Dopo la fine della lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, anche quella con Livio Cori non ha avuto il suo lieto fine. Oggi, però, Anna sembra aver ritrovato la felicità e serenità insieme al modello Mattia Narducci, che da un po’ è una presenza fissa al suo fianco.

Anna Tatangelo è un sogno: spacco totale, gambe chilometriche e tacchi altissimi, che capolavoro

I tanti cambiamenti hanno riguardato anche la sua vita lavorativa, con tanti programmi televisivi che la vedono sempre più protagonista, e con alcune modifiche stilistiche alla sua cifra artistica che hanno riscosso un certo successo. Quando si parla di Anna, gli applausi sono una costante.

La cantante trova il modo di attirare l’attenzione anche negli ultimi scatti sui social. Tra i tanti impegni, si è ritagliata lo spazio per un po’ di meritato relax, con un weekend passato sulle Dolomiti in compagnia del suo fidanzato.

Dalla sua stanza d’albergo, una visione da urlo, questa con gambe favolose in bella mostra. Sensualità da vendere, dettagli che accendono la fantasia in un attimo. La sua silhouette statuaria non lascia mai indifferenti, per Anna arrivano tantissimi like per non parlare dei commenti che sono sempre entusiasti nei suoi confronti: “Bella fuori e dentro”, “Che stacco di coscia”, “Meravigliosa da sempre”, “Sei la perfezione”, “La regina del web”.