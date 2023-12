Giuntoli clamoroso: colpaccio ‘alla Lukaku’

Giuntoli clamoroso. Il calciomercato può presentare opportunità che per essere colte hanno bisogno di strade alternative da percorrere.

Dopo la quindicesima giornata di campionato la Juventus ha blindato il suo secondo posto dietro l’Inter e staccato ulteriormente le inseguitrici. Il quinto posto è, nella mente di Allegri, la posizione di riferimento per la Juventus, ancora più importante del primo. Per il momento.

Una situazione che garantisce serenità all’ambiente bianconero e permette di ragionare, a mente lucida e fredda, su quello che potrebbe venire dal prossimo mercato di gennaio. Sembra ormai evidente come Allegri e Giuntoli abbiano un obiettivo preciso da raggiungere. Nella sessione invernale la priorità bianconera sarà inserire un centrocampista nell’organico bianconero. Il settore mediano è infatti quello più scoperto e carente. La zona di campo che necessita maggiormente di un intervento.

Vi sono poi le occasioni che possono permettere di chiudere affari importanti a condizioni vantaggiose. Iniziare ad intavolare trattative che vedranno poi la luce soltanto in estate. Per la Juventus, in prossimità del mercato, ritorna, inevitabile, una precisa suggestione. Si parte dal discorso legato al portiere, al suo elevato ingaggio, nel caso di Szczesny, per poi scivolare, inevitabilmente, sulla sempre reale possibilità che la società bianconera si tuffi, è proprio il caso di dirlo, su Gianluigi Donnarumma.

Giuntoli ci prova: colpo alla Lukaku!

Si è parlato infinite volte delle difficoltà che il portierone azzurro ha vissuto, e vive ancora, all’ombra della Tour Eiffel. Donnarumma non ha mai legato completamente con l’ambiente parigino, tanto meno con i tecnici che ha avuto.

Meno che mai con l’attuale tecnico del PSG, Luis Enrique, che non lo stima particolarmente anche per la scarsa capacità di giocare il pallone con i piedi, qualità espressamente ricercata nei numeri uno dal tecnico spagnolo.

E quando Donnarumma attraversa un momento difficile, come l’attuale, a causa di alcune sue incertezze tra i pali, e per lui si prospetta l’ipotesi di una cessione, ecco che il nome della Juventus è il primo a comparire, nonostante evidenti controindicazioni.

Donnarumma costa moltissimo, sia in termini di cartellino che di ingaggio. Nel caso di reale interessamento da parte della Juventus Giuntoli potrebbe avanzare al club francese una proposta paragonabile a quella che ha portato Lukaku all’Inter, ovvero un prestito oneroso con parte dell’ingaggio del portiere campano assicurato dal PSG.

Soltanto a queste condizioni la Juventus potrebbe ottenere il portiere della Nazionale. L’unica maniera per aggirare dei costi complessivi al momento assolutamente non sostenibili dal club bianconero. Proposta che potrebbe anche interessare ai francesi dal momento che Donnarumma, proprio per i suoi costi, è profilo difficilmente ricollocabile.