Grana enorme per il tecnico: “Non ha mai risolto questo problema”

Dichiarazione importante da parte del noto tecnico, il quale è costretto a risolvere il problema e la grana enorme creata all’interno del club.

Una situazione molto critica quella attraversata da una delle squadre europee più blasonate: diverse le questioni da risolvere, una delle quali spicca in particolar modo perché relativa a un calciatore che era stato acquistato per fare la differenza e invece si ritrova ad essere il principale pomo della discordia.

Stiamo parlando di una nobile decaduta come il Manchester United, reduce da un altro ko in Premier League e da una contestazione perdurante ormai da diversi mesi, se non da qualche stagione: i risultati si sono infatti dimostrati, e continuano ad esserlo, ben al di sotto delle aspettative.

Nonostante il fatturato da record ed i numerosi investimenti, i Red Devils stentano a decollare; nel campionato inglese hanno da poco subito la settima sconfitta in sedici turni disputati con il pesante ko interno contro il Bournemouth, senza dimenticare i malumori dei giocatori a disposizione di Erik Ten Hag, tra chi sta rendendo meno del dovuto, a chi si trova fuori rosa.

Grana enorme per Ten Hag:

Come nel caso di uno dei calciatori di maggior talento, vale a dire Jadon Sancho, ai margini della squadra inglese da diverso tempo. Arrivato nell’estate del 2021 dal Borussia Dortmund per la cifra di ben 85 milioni di euro, le aspettative sulla giovane mezzapunta erano molto alte.

Da quando però è arrivato a Manchester, il suo rendimento ha riscontrato diversi alti e bassi nelle prime due stagioni, ma in quella attuale, il classe 2000 è stato messo ai margini del proprio tecnico da fine agosto, dopo appena 3 apparizioni a gara in corso.

I motivi di tale scelta sarebbero ricondotti ad una lite tra l’allenatore olandese ed il giocatore, relegando Sancho ad allenarsi con i giovani, tanto da aprire a scenari di mercato e di un suo possibile trasferimento a gennaio, come di un suo ritorno al Dortmund, ma per lui sembrano aprirsi degli spiragli nel suo attuale club.

Ad aprire una porticina per una possibile permanenza di Sancho al Manchester United è stato lo stesso ten Hag, che ha dettato le “condizioni” per un reintegro in rosa: “Sa cosa deve fare, se vuole tornare, tutto dipende da lui“. Apertura importante da parte del tecnico olandese al proprio calciatore, ad oltre tre mesi dalla sua ultima partita disputata, l’ala offensiva di origine giamaicana potrebbe presto riprendersi la scena, in modo tale da rilanciare le proprie quotazioni e quelle del Manchester United.