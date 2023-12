By

Annuncio a sorpresa di Beppe Marotta: cambia il futuro del campione, ecco quale sarà la sua prossima destinazione.

Protagonista di questa stagione in nerazzurro, il big è corteggiato da tantissime società europee. Il suo agente è in contatto con diversi club che sono pronti a strappare il campione all’Inter. Ecco la decisione di Marotta che ha detto la sua riguardo il destino del giocatore nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Mediaset.

Con la qualificazione in Champions League in tasca, l’Inter si sta giocando il primo posto in classifica nella gara contro la Real Sociedad. Intanto si alimentano le voci relative al futuro del calciatore che, ancora una volta, si sta confermando ad alti livelli con prestazioni davvero importanti.

Calciomercato: addio o rinnovo, annuncio di Marotta

Si alimentano le voci relative al destino del campione, punto di riferimento della squadra di Simone Inzaghi. Ancora una volta si sta confermando come uno dei migliori della Serie A. Ecco perché la società vuole blindarlo in vista del futuro, per evitare strane sorprese.

Nel pre partita di Inter Real Sociedad sono arrivate le dichiarazioni dell’amministratore delegato Beppe Marotta che ha parlato anche della questione relativa al rinnovo del calciatore.

Quale futuro all’Inter per Lautaro Martinez?

“Quella di Lautaro è una bella dichiarazione d’amore nei confronti dell’Inter. E’ un vero capitano, uno di quelli che ha voglia di continuare a giocare con questa maglia. Devo dire che le premesse sono davvero importanti. Per noi sarà un rinnovo facile, ci sono tutti i presupposti per chiudere l’affare e rispetterà i patti. Tempistiche? Penso che la fumata bianca possa arrivare nel giro di un mese”.

Ecco tutti i dettagli relativi al contratto che Lautaro è pronto a firmare con l’Inter. Ci sarà l’inserimento di una clausola?

Calciomercato Inter: Lautaro via con la clausola? Le ultime sul nuovo contratto

Nell’ultimo contratto stipulato con l’Inter, Lautaro Martinez ha abolito la clausola da oltre 100 milioni di euro. Nel nuovo accordo che l’argentino intende firmare con i nerazzurri, non è prevista alcun inserimento di clausola. I tifosi, dunque, possono stare tranquilli riguardo la posizione del bomber che si appresta a firmare un super contratto fino al 2028 con la società nerazzurra con un sostanziale aumento dello stipendio di Lautaro Martinez che passerà dagli attuali 6 a 8 milioni netti a stagione più bonus, con la possibilità di superare anche la barriera dei 10. Un giusto riconoscimento per un calciatore che ha mostrato grande attaccamento alla maglia nerazzurra e che, nonostante le tante offerte, è sempre rimasto fedele all’Inter.