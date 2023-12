Napoli, colpo triplo ‘finanziato’ da Osimhen

Il Napoli potrebbe finanziare con la cessione di Victor Osimhen ben tre colpi importanti sul calciomercato: c’è l’erede del bomber nigeriano

In casa Napoli continua a tenere banco lo spinoso tema riguardante il futuro di Victor Osimhen. Per quanto concerne il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, si registra non poco ottimismo. Alla fine l’attaccante nigeriano dovrebbe firmare il prolungamento dell’accordo scritto fino al 2027.

Inoltre, il patron Aurelio De Laurentiis gli garantirà uno ricco stipendio da 10 milioni di euro netti più bonus. Il numero uno del club partenopeo spera di poter dare l’annuncio ufficiale entro la fine del 2023. Insomma, le incomprensioni e i tiktok ormai sembrano essere soltanto un brutto ricordo, ma a prescindere dal rinnovo non è affatto da escludere che Osimhen possa abbandonare la nave azzurra nei mesi a venire.

L’ex Lille, dal canto suo, vorrebbe misurare le proprie abilità fuori dal comune in un contesto più prestigioso, a maggior ragione considerando il rendimento insoddisfacente del Napoli sul campo. E di fronte ad un’offerta sensazionale, presumibilmente la società campana accetterebbe definitivamente l’idea di una partenza del classe ’98.

Difficile comunque che la punta faccia le valigie già a gennaio, assai più probabile invece una separazione da giugno in avanti. Aggiungiamo che De Laurentiis punta ad incassare una somma compresa tra i 120 e i 150 milioni di euro. Non tutti ovviamente, però una buona parte di questi soldi verrebbe poi reinvestita per potenziare la rosa a disposizione e realizzare ben tre colpi di grande spessore.

Calciomercato Napoli, da Samardzic a Boniface: addio Osimhen e triplo colpo

Innanzitutto, il Napoli prenderebbe un difensore forte, in grado di raccogliere la pesante eredità lasciata da Kim durante l’ultima estate. Oltre alla retroguardia gli azzurri si occuperebbero anche della mediana, tuffandosi all’assalto di Lazar Samardzic dell’Udinese.

Il talento serbo è stato pesantemente fischiato a San Siro qualche giorno fa per il mancato trasferimento all’Inter, una spinosa vicenda che evidentemente non è ancora andata giù ai tifosi nerazzurri. Infine, chiaramente il Napoli dovrebbe assicurarsi le prestazioni di un valido sostituto di Osimhen.

E attenzione alla pista che porta al nome del connazionale Victor Boniface, centravanti di proprietà del Bayer Leverkusen. Il gioiello classe 2000 sta impressionando tutti in Bundesliga e anche in Europa League ha dimostrato eccome di saperci fare all’interno del rettangolo verde di gioco. Il direttore sportivo Mauro Meluso monitora a distanza le sue prestazioni, anche se Boniface non è l’unica opzione che stuzzica la fantasia del Napoli.

In poche parole, per adesso siamo nel campo delle ipotesi, però non è impossibile che si concretizzi tale scenario. Il triplo colpo, inoltre, potrebbe comportare una spesa totale da 80 milioni di euro. Tutto dipenderà dal destino di Victor Osimhen, corteggiato dalle big europee. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.