Condizioni Leao: la scelta di Pioli per Newcastle Milan

Problemi per Rafael Leao che si è infortunato oltre un mese fa e ora a distanza di tutto questo tempo è pronto a tornare in campo. Si è parlato di una scelta a sorpresa per Newcastle Milan.

Novità che riguardano il giocatore portoghese che si è fermato nell’ultima gara prima della recente sosta delle Nazionali giocata con il Lecce, pochi minuti e poi via negli spogliatoi per un guaio muscolare che l’ha tenuto fermo a lungo.

Adesso ci sono delle nuove notizie in merito al recupero del giocatore. Perché il campione portoghese è pronto ad affrontare i prossimi impegni con i rossoneri e sono uscite diverse notizie contrastanti riguardo il suo recupero.

Milan: condizioni Leao, le ultime sul rientro

Sarà una sfida decisiva Newcastle Milan per il futuro del Milan e anche dello stesso Stefano Pioli, perché l’allenatore è a rischio anche esonero dopo quello che è accaduto negli ultimi tempi. Diversi risultati negativi hanno creato una spaccatura interna e per questo motivo ora si valutano diverse scelte che possono essere fatte. Intanto, ci sono aggiornamenti in merito a quelle che sono le condizioni di Leao.

Obiettivo superare il girone per il Milan e potrà farlo soltanto vincendo contro il Newcastle e sperando che il Borussia Dortmund riesca a battere il PSG. Non sarà facile, anzi, ma mai dire mai nel mondo del calcio dove più volte si sono viste grandi imprese di questo tipo. Adesso c’è la speranza che qualcosa possa cambiare.

Newcastle Milan: Leao torna titolare

Dopo un momento difficile e senza il proprio miglior giocatore. Adesso il Milan è pronto a riabbracciare Rafael Leao che è, infatti, tornato a disposizione della squadra allenata da Stefano Pioli che scenderà in campo domani sera contro il Newcastle per l’ultima partita del girone di Champions League.

Secondo le ultime notizie sono migliorate le condizioni di Leao e presto il giocatore potrà tornare a dare il suo apporto. Infatti, per la sfida di Champions League Newcastle Milan dovrebbe tornare titolare.

Formazioni Newcastle Milan: le scelte

Stefano Pioli si affida ai suoi migliori giocatori a disposizione e per questo motivo proverà a mandare in campo anche Leao nonostante sia appena tornato. Queste le probabili formazioni di Newcastle Milan di Champions League: