Niente Inter, si mette ancora Guardiola di mezzo

Si complicano i piani sul mercato per l’Inter: il grande obiettivo di mercato dei nerazzurri può finire al City di Guardiola

Pep Guardiola rischia di diventare un vero incubo per Simone Inzaghi e tutti i tifosi dell’Inter. Dopo aver strappato alla squadra nerazzurra la Champions League nella già storica finale di Istanbul, il City avrebbe messo nel mirino anche un giocatore da tempo seguito dal club meneghino, un potenziale campione in grado di far fare un ulteriore salto di qualità alla formazione a disposizione di Inzaghi.

Approfittando delle difficoltà finanziarie dell’Inter, i Citizen si starebbero inserendo nella trattativa per un giocatore negli ultimi mesi seguito con attenzione da Marotta e dalla dirigenza nerazzurra, diventato però proibitivo a causa di costi ritenuti troppo elevati da una società alle prese ancora con problemi di natura finanziaria.

Problemi che invece da anni ormai non riguardano in alcun modo il City. In attesa di capire quale sarà il proprio futuro, con una sentenza per le violazioni delle regole inglesi di natura finanziaria che potrebbe arrivare non prima del 2025, il club di Manchester continua infatti a fare il bello e il cattivo tempo sul mercato, ed è pronto a investire già dalla prossima estate circa 60 milioni pur di strappare il giocatore all’Inter.

Incubo Guardiola per l’Inter: il Manchester City cerca il colpo Buchanan

Non è un segreto che ormai da diversi mesi l’Inter stia seguendo con grande attenzione Tajon Buchanan, esterno destro del Club Brugge. Un giocatore classe 1999 dotato di ottime doti tecniche e soprattutto qualità fisiche superiori alla media, ritenuto da Marotta e Ausilio il perfetto sostituto di Dumfries in caso di partenza dell’olandese.

Le stesse caratteristiche che hanno permesso al canadese di attirare le attenzioni del club nerazzurro sono però riuscite a trasformarlo in un obiettivo concreto anche per il Manchester City di Guardiola, pronto a un vero e proprio assalto in estate.

Valutato circa 60 milioni di euro dal club fiammingo, come riferito da Star, l’esterno canadese, protagonista fin qui di una stagione da 20 apparizioni in tutte le competizioni, con 3 gol e 4 assist a referto, potrebbe diventare nei prossimi mesi una delle cessioni più remunerative nella storia del club nerazzurro del Belgio.

Resta da capire se Guardiola sarà convinto d’investire una somma che resta comunque molto elevata per un giocatore giovane, ma non più giovanissimo. Dovesse convincersi, difficilmente per l’Inter potrebbe rimanere margine di manovra per poter superare la concorrenza dei Citizen.

Anche in caso di cessione di Dumfries, la dirigenza nerazzurra non potrebbe mai arrivare a investire più di 30 milioni di euro per il cartellino di un giocatore che, tra l’altro, è in scadenza nel 2025. Si tratterebbe infatti sicuramente di un grande colpo, ma totalmente fuori dai parametri che la società si è imposta in questa fase di gestione sostenibile.