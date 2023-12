Per la Juve costa troppo: scatto decisivo per il Barcellona

Il giocatore costa troppo per le casse della Juventus: il club bianconero superato dal Barcellona, scatto dei blaugrana decisivo.

La Juventus sta disputando una grande prima parte di stagione ed è l’unica squadra che sta riuscendo a tenere il passo della capolista Inter, distante solo due lunghezze.

Senza le coppe, i bianconeri hanno maggior tempo per preparare gli impegni di campionato e nell’ultimo turno hanno ottenuto un successo importante per 1-0 contro il Napoli. Tutta la rosa della Vecchia Signora crede nella vittoria dello scudetto, nonostante l’obiettivo dichiarato sia la qualificazione alla prossima Champions League, e pure Allegri fa fatica a nascondersi dopo quanto fatto vedere dei suoi giocatori fin qui.

Uno dei leader della squadra bianconera è certamente Adrien Rabiot che Allegri non toglie quasi mai dal campo. il francese è fondamentale nello scacchiere tattico del tecnico livornese e non è una sorpresa che la Juventus stia provando a rinnovare il suo contratto.

Tuttavia, la trattativa con la madre-agente Veronique Rabiot è in fase di stallo e ciò mette in pericolo il futuro a Torino del centrocampista che a fine anno potrebbe lasciare a parametro zero per trasferirsi in Spagna, con destinazione Barcellona.

Juventus, Rabiot adios: Barcellona pronto allo scippo

Nelle ultime due stagioni, i numeri e le prestazioni in campo raccontano di un Rabiot sempre più fondamentale per la Juventus ed è per questo motivo che i bianconeri stanno lavorando per rinnovare il suo contratto. La trattativa con la madre agente Veronique Rabiot, però, non è semplice in quanto viene richiesto un ulteriore aumento dell’ingaggio ed al momento è tutto in stand-by.

Uno stallo che favorisce il Barcellona pronto ad inserirsi per scippare il francese ai bianconeri. Rabiot è uno dei preferiti di Xavi in vista della prossima stagione e, qualora il centrocampista non trovasse l’accordo con la Vecchia Signora, i blaugrana andranno all’assalto del giocatore per portarlo in Catalogna.

Il Barcellona ha sempre seguito con grande interesse Rabiot fin da quando era al Paris Saint-Germain ed anche la dirigenza catalana, come Xavi, sarebbe ben felice di portare un giocatore del suo calibro in Spagna. I blaugrana stanno cercando profili di esperienza per la propria rosa e quello di Rabiot è il nome giusto per portare anche leadership all’interno dello spogliatoio.

La Juventus, però, non intende mollare Rabiot così facilmente e tenterà in ogni modo di rinnovare il suo contratto. Il centrocampista è stato anche rivalutato dai tifosi bianconeri che pure si augurano che la trattativa si chiuda a lieto fine e possano continuare a vedere il loro “Cavallo Pazzo” indossare la maglia del loro club.