Scelta fatta sull’esonero: annuncio dall’estero su Zidane

La decisione sarebbe già stata presa sull’esonero, scelta fatta sul tecnico con Zidane come sostituto nel 2024.

Un tecnico si è giocato il posto dopo i recenti brutti risultati e Zinedine Zidane, più volte accostato ai top club di Serie A e con la volontà di rimettersi in gioco dopo quanto di straordinario fatto con il Real Madrid nella sua carriera da allenatore, sarebbe l’indiziato numero uno per la panchina.

L’annuncio arriva dall’estero, Zidane piace a due club in particolare in Serie A e la notizia riportata dai media esteri riguarda appunto il suo approdo nel 2024, in un club che lo avrebbe scelto come nuovo allenatore.

Zidane in panchina nel 2024, scelta fatta sull’esonero

L’ultima sconfitta è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per quelle che sono le valutazioni del club sulla posizione del proprio allenatore in panchina.

Sarà esonero, anche se non nell’immediato, con il 2-0 contro un club che lotta per posizioni diverse di classifica che obbliga la società ad avanzare riflessioni sulla posizione del proprio allenatore, con la scelta fatta sul licenziamento.

Non si procederà subito, Pochettino sarà esonerato solo se la situazione dovesse precipitare. Ma il suo tempo al Chelsea sarebbe finito, il progetto col tecnico argentino sembra giunto già al termine. Il sostituto scelto per lo Stamford Bridge porta a Zinedine Zidane, accostato anche a panchine italiane in Serie A per il 2024.

Zinedine Zidane al Chelsea: il francese pronto al ritorno in panchina

Secondo quanto annunciato dall’estero, Zidane si sarebbe definito pronto al ritorno in panchina, dopo un lungo periodo di pausa. L’occasione arriva dal Chelsea ma, a quanto pare, non sarà immediata.

Sono giorni caldi in casa Blues, con il Chelsea che avrebbe deciso di continuare con Pochettino, ma non per molto tempo ancora. Il tecnico argentino verrebbe esonerato a fine stagione o, qualora dovesse precipitare la situazione in Premier League, sin da subito. Zidane pre-allertato, con i contatti che porteranno l’ex Juventus e Real Madrid ad allenare in Inghilterra.

Esonero Pochettino: Zidane riflette tra Chelsea e Serie A

Secondo quanto riferito da Football Insider, Mauricio Pochettino sarà esonerato a fine stagione, con Zidane sostituto nel 2024. Ma in attesa dei Blues, appunto, continuerà a guardarsi intorno Zizou. In Serie A ci sono due club a poter puntare sull’ex fuoriclasse francese che potrebbe sostituire Massimiliano Allegri alla Juventus nel 2024/2025, qualora dovesse il tecnico livornese accettare le proposte economiche folli in Arabia Saudita. Altrimenti occhio anche al Napoli, società che potrebbe ripartire dal francese nella prossima stagione, salutando il traghettatore Walter Mazzarri.