Serie A: rischio esonero, la scelta del club

Momento complicato per un club di Serie A che sta pensando seriamente di andare ad esonerare il suo allenatore. Perché il momento difficile potrebbe portare a fare delle scelte diverse.

C’è la possibilità che si possa cambiare tutto con un nuovo cambiamento ed una rivoluzione totale che possa essere determinante per portare la società ad ottenere nei risultasti diversi.

Si pensa ad un cambiamento che possa essere decisivo per il resto della stagione, perché al momento la società sta soffrendo i risultati negativi che si accumulano e complicano la classifica.

Serie A: rischio esonero, la società ha deciso

Si è complicata ora la situazione per un top club italiano che rischia seriamente di non riuscire a raggiungere il traguardo che si sperava. Perché ci sono stati dei cambiamenti importanti in questi anni dal punto di vista della rosa con il calciomercato che ha portato via diversi giocatori di livello e fatto arrivare altri nuovi talenti. Ora però la squadra di Serie A è in una situazione di classifica complicata e per questo motivo si cerca di capire come andrà a finire.

Sembra che qualcosa possa cambiare in un senso o nell’altro, perché senza risultati sarà costretta a prendere una decisione forte la società che in questo momento sta riflettendo su quelle che possono essere le opzioni. C’è uno degli allenatori in Serie A che rischia l’esonero, ma non è l’unico.

Sassuolo: Dionisi può essere esonerato

Altro possibile esonero in Serie A con una società che sta valutando di cambiare: perché il Sassuolo di Alessio Dionisi non già più come prima e ora la situazione è delicata. Saranno decisive le prossime partite, perché dopo un’altra sconfitta clamorosa e inaspettata, i neroverdi ora sprofondano nella parte bassa.

Il Sassuolo è a 15 punti a soli 3 punti dalla retrocessione e per questo motivo che Dionisi rischia anche l’esonero se non dovesse riuscire a dare quel qualcosa in più che chiede la società.

Sassuolo: Dionisi chiede la permanenza di Berardi

L’obiettivo è chiaramente la salvezza, ma una salvezza tranquilla per evitare il peggio. Inoltre, da capire anche quale sarà il futuro di Berardi che è corteggiato dai grandi club in Italia e all’estero. Un suo addio potrebbe complicare ancora di più la sua posizione e la classifica di Serie A, mettendo seriamente in difficoltà Dionisi.