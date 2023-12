Scelta fatta sul nuovo allenatore: lo manda Kvara, c’è l’annuncio

Nati entrambi a Tbilisi, Kvaratskhelia e l’allenatore georgiano ed entrambi hanno scritto pagine importanti del calcio in Georgia.

Da una parte c’è il numero 77 del Napoli che sta continuando a scriverne di pagine importanti per la sua Georgia, con la volontà di trascinarla nel calcio delle grandi Nazionali europee, fino a dove gli sarà possibile assieme ai suoi compagni di squadra e dall’altra l’allenatore che ha scritto già pagine importanti della storia calcistica della Georgia, perché considerato il più forte calciatore di tutti i tempi per il suo Paese.

E adesso, nella scelta di nuovo allenatore dopo l’esonero che è scattato di recente, appunto lo storico ex calciatore georgiano che, in carriera, ha vissuto importanti maglie in Europa come quella dell’Ajax, Glasgow Rangers, Levante e AZ, oltre a quelle legate al calcio georgiano, con una squadra che condivide appunto con Kvaratskhelia, la Dinamo Tbilisi.

Lo manda Kvara: è ufficiale l’arrivo della leggenda georgiana

Il tecnico, nonché leggenda della Nazionale calcistica della Georgia, è stato annunciato come nuovo allenatore di un club d’Europa che punta in grande, nelle proprie ambizioni.

La scelta è infatti caduta su di lui, con l’ultima sconfitta in campionato che ha portato alla scelta da parte del presidente di procedere sull’esonero, per puntare tutto sull’allenatore georgiano.

Si tratta infatti della leggenda del calcio in Georgia, Shota Arveladze, calciatore che Kvaratskhelia ha seguito sicuramente da bambino, attaccante che ha cambiato per sempre la storia del suo Paese, calcisticamente parlando, con i suoi 26 gol nelle 61 apparizioni da attaccante con la Georgia. Sarà infatti Arveladze il nuovo allenatore del Fatih Karamguruk, squadra in passato allenata anche da Andrea Pirlo.

Shota Arveladze nuovo allenatore del Karamguruk: la notizia è ufficiale

La notizia è ufficiale, è il club turco del Fatih Karamguruk ad aver annunciato la scelta di esonerare Alparslan Erdem dall’incarico di allenatore, per affidare la panchina alla leggenda del calcio in Georgia, Shota Arveladze.

Secondo quello che è l’annuncio, arrivato nel corso di questo pomeriggio, dopo la sconfitta con l’Antalayaspor e una situazione che rischiava di precipitare, il presidente ha scelto di cambiare la guida tecnica del club, andando appunto sull’allenatore georgiano che fino ad ora si è seduto sulle importanti panchine di Hull City, Pakhtakor, Maccaibi Tel Aviv, Trabzonspor, Kasimpasa e Kayserispor.

Arveladze trova cinque italiani: giocano nel Karamguruk

Lo manda Kvaratskhelia, creando ponte diretto tra Italia e Turchia, nel nome della leggenda georgiana. Perché parlerà italiano il club turco allenato ora da Arveladze, con all’interno della rosa calciatori ex Serie A che riguardano i nomi di Biraschi, Sturaro, Ceccherini, Lasagna e Paoletti.