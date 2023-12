Sommer come Onana: via dall’Inter dopo un solo anno

Il destino di Sommer rischia di essere identico a quello di Onana: l’estremo difensore può lasciare l’Inter dopo un solo anno

Un primo posto in classifica meritato quello dell’Inter e non solo per il rotondo quattro a zero rifilato all’Udinese ma per una stagione, fino a questo momento, semplicemente perfetta.

I nerazzurri, rispetto allo scorso campionato, stanno dimostrando di essere più consapevoli dei propri mezzi, più forti nei reparti e con maggiori alternative da poter utilizzare nel corso dei novanta minuti. Tra i protagonisti di Inzaghi non possiamo non menzionare Sommer.

L’estremo difensore nerazzurro è uno dei principali artefici del momentaneo primo posto e pensare che, al suo arrivo, i dubbi erano diversi. Il classe 1988 è arrivato dal Bayern Monaco per sei milioni di euro e la prima uscita (l’amichevole con il Salisburgo) è stata caratterizzata da diverse incertezze.

L’inizio della stagione ufficiale però ha allontanato qualsiasi dubbio: in casa della Real Sociedad e al Maradona contro il Napoli sono arrivate due ottime prestazioni risultando determinante ai fini dei quattro punti totali conquistati.

Sommer come Onana: l’Inter è preoccupata

Abile tra i pali, forte nelle uscite e con grandi doti di leadership. In campionato, su quindici partite disputate, Yann Sommer ne ha chiuse dieci senza subire gol. Un record incredibile e che lo vede già davanti ai clean sheet, otto, con cui Onana chiuse la scorsa stagione.

Al contrario, la stagione di Onana al Manchester United non la possiamo definire positiva e, al momento, gli oltre cinquanta milioni di euro versati dal club inglese nelle casse nerazzurre si stanno rivelando un vero e proprio affare. Il classe 1996, in Serie A, aveva dimostrato capacità importanti trascinando l’Inter fino alla finale di Champions League.

I nerazzurri, nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, non hanno potuto dire di no all’offerta United. Il rischio è che anche Sommer possa lasciare il club italiano dopo una sola stagione. Già a gennaio squadre di Premier potrebbero bussare alla porta dell’Inter: oltre al massimo campionato inglese però occhio all’Arabia Saudita i cui club hanno dimostrato di avere una disponibilità economica infinita.

L’Inter dunque è preoccupata nonostante Sommer abbia un contratto fino al 2026 e, nei piani della società, sia il portiere titolare anche nella prossima stagione. Successivamente il suo impiego potrebbe essere ridotto qualora dovesse arrivare un portiere giovane. Nel frattempo però il titolare è Sommer e l’Inter non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare.