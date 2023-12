Tradimento choc e addio Juve: ecco il piano

Un talento della nazionale inglese potrebbe cambiare maglia, restando però nella stessa città. La scelta spiazza Giuntoli.

Non fa proclami la Juventus. Massimiliano Allegri da inizio stagione sta cercando di mantenere il basso profilo, ma se dopo 15 giornate sei secondo, a -2 dalla capolista Inter, non parlare di corsa scudetto è impossibile.

Lo stesso Adrien Rabiot, dopo il successo sul Napoli, ha apertamente dichiarato che nello spogliatoio ci si confronta su questo, credendo all’obiettivo massimo. D’altronde, la Juventus con le big non ha mai tradito. Pareggio interno con l’Inter, vittorie con Milan, Napoli e Lazio. Ma per competere con la corazzata nerazzurra, soprattutto in mediana, l’allenatore ha bisogno di rinforzi.

Se è vero infatti che non avendo le Coppe europee, l’energia profusa è minore, avere in rosa un calciatore pronto, in grado di dare respiro alle due mezzali titolari, Rabiot e McKennie, appare quasi un obbligo. Allegri sta al gioco quando, al termine della vittoria sui Campioni d’Italia, dice che avendo Miretti e utilizzando Cambiaso da interno, si sente garantito. La verità è che anche lui, insieme con il dt, Cristiano Giuntoli, sta setacciando il mercato per avere a gennaio un ragazzo pronto. Come raccontato più volte, una traccia importante porta in Premier.

Kalvin Phillips stupisce tutti: a giugno pronto l’assalto United

Il giocatore che poteva dare una mano alla Continassa sembrava poter essere Kalvin Phillips. Il nazionale inglese infatti, contratto col Citry fino a 2028 da 150.000 sterline a settimana, in stagione ha giocato 89′ in Premier (scampoli di gara), in Champions solo 37′ (tre). Il mediano, pagato nell’estate più di 50 milioni al Leeds, non vuole perdere la nazionale, a giugno ci sono gli Europei.

Per il mediano Guardiola, l’8 dicembre scorso ha sì speso belle parole ma ha confermato che nel suo City proprio non lo vede. “Mi dispiace così tanto per la mia decisione per lui. L’ho detto molte volte. Non merita quello che gli è successo e mi dispiace tanto. È solo perché visualizzo alcune cose e immagino la mia squadra: faccio fatica a vederlo”, ha dichiarato lo spagnolo a Thesun.co.uk.

La Juventus crede nelle qualità del giocatore che a gennaio potrebbe partire, ma nelle ultime ore una voce, decisamente sorprendente, sta prendendo corpo. Sempre secondo lo stesso foglio inglese, Erik ten Hag apprezzerebbe molto Kalvin Phillips. “Probabilmente a gennaio andrà in prestito, ma in estate cercherà un cambio definitivo e Ten Hag vuole essere proprio in prima fila”, avrebbe riferito la “spia” al The Sun.

L’allenatore dello United riterrebbe quindi Phillips perfetto per il suo gioco, reputandolo tra i migliori in Premier. Non solo. Jim Ratcliffe, fondatore di Ineos e a breve nuovo socio di minoranza dei Red Devils, vorrebbe portare a Old Trafford un prodotto made in England. Per questo, sarebbe disposto anche a compiere un sacrificio importante.

La Juventus, oltre alla concorrenza dello United, ha due avversari tosti da cui guardarsi. Il Bayern Monaco avrebbe sondato più volte il calciatore, mentre in patria, il Newcastle potrebbe presentare un’offerta per il cartellino già a gennaio. Ovviamente, se Giuntoli e Manna accelerassero per Phillips, difficilmente l’affare si farebbe con la formula del prestito secco, servirebbe almeno un diritto di riscatto per far partire l’assalto dalla Continassa.

