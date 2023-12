Zaccagni-Juve, Lotito prova lo scambio choc

Mattia Zaccagni è nel mirino della Juve: Claudio Lotito prova lo scambio choc con i bianconeri che include anche l’esterno ex Hellas Verona

Mattia Zaccagni è da tempo nel mirino della Juventus. Ai bianconeri di Allegri piace molto il giocatore della Lazio, a Giuntoli ancora di più se si pensa che era un vecchio pallino del direttore sportivo già dai tempi di Napoli quando l’esterno militava ancora all’Hellas Verona. La trattativa era quasi conclusa, come ha rivelato di recente l’agente del fantasista, alla fine però non se ne fece nulla.

A distanza di anni questa dunque può essere la volta giusta per far congiungere Zaccagni e Giuntoli, alla Juve. La sua storia con la Lazio può presto finire anche perché il rinnovo tanto vociferato e atteso non arriva. Il giocatore si sta stufando di aspettare Lotito e presto potrebbe decidere di accettare la corte bianconera. Lo scarso periodo di forma vissuto non aiuta, al di là del gol da ex siglato contro l’Hellas nell’ultima giornata.

Il club bianconero dunque non molla l’esterno, in rotta con Lotito. Quest’ultimo però è bottega cara e non fa sconti a nessuno. Potrebbe chiedere a Giuntoli una cifra molto importante per la sua partenza o di inserire nell’affare una contropartita di assoluto livello, tale da far vacillare la controparte.

Zaccagni va alla Juve: Lotito prova uno scambio da urlo

Il prezzo base per l’esterno è di circa 25 milioni di euro oppure per far abbassare il prezzo, Lotito starebbe pensando ad uno scambio che riguarda un talento dei bianconeri: Matias Soulè, che sta ben figurando al Frosinone, sorpresa del campionato. Lotito prova a giocare il jolly, considerando che Zaccagni potrebbe decidere a prescindere di accettare la corte bianconera e di andare via dalla Lazio.

Per Giuntoli scambio più soldi è troppo: la cifra sarebbe troppo alta e non vorrebbe sacrificare un talento come il fantasista attualmente in prestito al club ciociaro. Una situazione dunque da gestire e valutare, Zaccagni è nel mirino della Juve ma non sarà per nulla facile strapparlo alla Lazio alle pretese di Lotito. Al

trimenti bisognerà attendere che l’esterno si avvicini alla scadenza del contratto, ma in questo caso se ne riparlerebbe almeno tra un anno e mezzo. Trattativa difficile ma non impossibile: Giuntoli ci proverà, conscio che se dovesse anticipare il trasferimento sarebbe costretto a pagare il calciatore come se quella scadenza non esistesse.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI