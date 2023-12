Arrivano i soldi per il mercato: Giuntoli vende e compra subito

Giuntoli è pronto a dare finalmente una svolta al mercato della Juventus: per gennaio si pensa a una grossa cessione per sbloccare un grosso colpo.

Gennaio incombe, e la nuova finestra del calciomercato può rivelarsi l’occasione d’oro per molti club per completare le rose in vista della seconda parte della stagione.

La Juventus ci arriva nelle condizioni migliori possibili, con una sorprendente solidità difensiva e mentale che ne fa la seconda forza del campionato, a soli 2 punti dalla capolista Inter. La stagione iniziata con l’obiettivo quarto posto oggi permette di guardare seriamente alla lotta scudetto.

Ma tutto deve passare necessariamente da alcuni nuovi acquisti. I primi, praticamente, del nuovo corso bianconero, visto che la scorsa estate è stata piuttosto avara, sotto a questo punto di vista. I dirigenti bianconeri si sono assicurati uno degli artefici dello scudetto del Napoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, e alla fine il vero colpo dell’estate juventina è stato lui. La rosa ha visto poche new entry, soprattutto giocatori di rientro dai prestiti, con Tim Weah unico vero acquisto.

Il laterale destro americano è arrivato per sostituire il partente Juan Cuadrado, ma nel frattempo altri ruoli sono rimasti più o meno scoperti. E i primi mesi di questa stagione hanno aperto nuove questioni nella rosa bianconera, con le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

La Juve trova i fondi per il mercato: Giuntoli prepara una ricca cessione

Allegri ha assolutamente bisogno di almeno un nuovo centrocampista, ma il problema resta quello economico, visto che la Juve non naviga certo nell’oro. Ma Giuntoli potrebbe ora aver trovato la soluzione al problema.

Dei sacrifici sul mercato della Juventus si parla da mesi, con nomi come Locatelli, Chiesa e Vlahovic che circolano da tempo. Ma secondo la stampa estera, Giuntoli potrebbe aver trovato una soluzione che permetterà di incassare senza privare Allegri di una pedina fondamentale della sua squadra.

‘Football Insider’ riporta infatti che il club bianconero potrebbe vendere già a gennaio Samuel Iling Junior in Premier League per una cifra davvero considerevole. La 20enne ala mancina inglese, ex giovanili del Chelsea, non sta trovando molto spazio alla Juve, ma il suo talento non è mai stato messo in discussione.

Su di lui c’era l’interesse del Newcastle, che però a gennaio intende muoversi poco per non sforare i parametri del Fair Play Finanziario. Questo lascia le porte aperte al Tottenham, che sarebbe disposto a offrire 20 milioni di sterline (oltre 23 milioni di euro) per il giocatore. Questi fondi sbloccherebbero di sicuro il mercato della Juve, in cerca di un centrocampista.