Calciomercato: colpo Ferguson, c’è già l’annuncio

E’ uno dei centrocampisti offensivi più prolifici in Serie A, che dimostra grandi qualità fisiche e tecniche, per questo motivo ora Lewis Ferguson può lasciare il Bologna per un’altra squadra e in Italia piace anche alla Juventus.

Lo scorso anno ha messo a segno 7 gol in 31 partite di campionato con la maglia del Bologna e quest’anno vuole continuare a migliorarsi per raggiungere obiettivi importanti con la propria squadra e anche per completare la crescita a livello personale.

Ci sono tante voci di mercato che riguardano il futuro del giovane centrocampista scozzese che è arrivato per pochissimi milioni e ora ha fatto crescere a dismisura il proprio valore di mercato, una buona notizia per il Bologna.

Calciomercato Bologna: Ferguson pronto a salto di qualità

Lewis Ferguson può lasciare il Bologna nei prossimi anni per fare un salto di qualità importante e completare la propria crescita. Infatti, il giovane centrocampista classe 1999 ha intenzione di provare a raggiungere obiettivi importantissimi con il suo club italiano e a livello personale.

Infatti, oggi il Bologna si sta giocando un posto in Champions League e vuole provare a restare a questo livello per provare ad approdare entro il prossimo anno in Europa in maniera storica. Adesso c’è Ferguson che vuole provare a trascinare la propria squadra, ma non sarà facile. Intanto, le grandi squadre d’Europa iniziano a seguirlo con attenzione.

Calciomercato: Lewis Ferguson allontana la Juve

Ferguson è seguito anche in Italia in maniera importante dalla Juventus che vorrebbe provare a puntare sul giocatore, ma lui si vede in futuro in un altro club. Infatti, il centrocampista del Bologna ha svelato lui stesso quale può essere il suo futuro.

Il calciomercato decisivo può essere quello della prossima estate. Infatti, è nel 2024 che può lasciare il Bologna e giocare in un altro club Lewis Ferguson, ma non alla Juventus come si poteva pensare fino a poco fa.

Ferguson vuole la Premier League

In una lunga intervista a Repubblica sono arrivate le parole di Lewis Ferguson che ha raccontato e anticipato quello che può essere il suo futuro. Infatti, il centrocampista ha snobbato la Juventus e ha aperto le porte alla Premier League. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Futuro? Io a Bologna sono felice e ho fatto bene a fidarmi di Hickey. In futuro mi vedo in Premier League”.