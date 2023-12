Calciomercato Juventus: sacrificio con colpo a gennaio

La Juventus fa mercato ed è costretta quando, nel calciomercato invernale, dovrà investire per il grande colpo.

I bianconeri avevano conservato un tesoretto importante e, per ambire in grande con obiettivo Scudetto da trovare dandosi battaglia contro l’Inter, a gennaio sarà tempo di acquisti.

Acquisti obbligati per Cristiano Giuntoli che sta lavorando da tempo in casa Juve a quelle che saranno le soluzioni per il mercato di gennaio, nella sessione invernale che vedrà però un sacrificio che sarà bello grosso considerando la centralità che ha nel progetto Juventus dell’oggi e del domani, del calciatore in questione. Questa mattina, uno dei principali quotidiani italiani, ne ha svelato la destinazione.

Calciomercato Juventus: colpo a gennaio con i soldi della cessione

Con i soldi di una cessione importante, arriverebbe il colpo a gennaio. E saranno diversi i soldi che la Juventus vedrà entrare nelle proprie casse per la cessione di uno degli oggetti pregiati tra i più interessanti profili tra i cartellini di proprietà bianconera.

Cristiano Giuntoli ha bisogno di un nuovo innesto, di tale portata, per dare a Massimiliano Allegri una soluzione in più che ad oggi manca.

Perché senza Fagioli e Pogba, entrambi coinvolti nelle rispettive squalifiche, la Juventus ha bisogno di un nuovo centrocampista. E Giuntoli, che già lo seguiva al Napoli, farà di tutto per portare Koopmeiners alla Juventus, già a gennaio. Tant’è che, per arrivare all’olandese, sarà pronto al sacrificio, con cessione imminente.

Mercato Juventus, colpo Koopmeiners: ma ci sarà una cessione

Sono i colleghi de Il Corriere dello Sport a rivelare che la Juventus comprerà Teun Koopmeiners con i soldi di una cessione importante. Lo scrive in prima pagina e lo spiega tra le colonne del proprio quotidiano, nell’edizione odierna del gironale.

Secondo la stessa fonte, infatti, la Juventus potrebbe incassare una cifra importante dalla cessione di uno di quei calciatori che sta letteralmente brillando in Serie A, facendo gola ai ricchi club di Premier League che vorrebbero prenderlo. Perché a permettere alla Juventus di incassare soldi, per poi investirli sul colpo Koopmeiners, è appunto un club inglese. Il Crystal Palace è pronto alla super offerta per Soulè, calciatore attualmente in prestito al Frosinone e che potrebbe trasferirsi in Premier League l’anno prossimo, con il club britannico che anticiperebbe il colpo a gennaio, per poi accoglierlo nel 2024/2025.

Ultime Juventus: Koopmeiners per 35 milioni, i dettagli dell’affare

I 35 milioni chiesti dall’Atalanta, per Teun Koopmeiners, arriverebbero tutti dalla cessione di Soulè. Sono queste le cifre che il Crystal Palace potrebbe proporre, per permettere poi alla Juventus di investire tutto e fare all-in per Koopmeiners, che vorrebbe lasciare la Dea per la grande occasione.