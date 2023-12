Roma: Mourinho svela il nuovo acquisto, indizio sull’addio

La Roma di José Mourinho si gioca l’accesso al prossimo turno d’Europa League con i sedicesimi di finale o gli Ottavi, dipenderà tutto se arriverà prima o seconda nel girone.

Intanto, il tecnico portoghese ha parlato in vista di quella che sarà la prossima sfida, ma anche di quelle che possono essere le scelte future sue e della società. Perché ci sono importanti notizie che riguardano proprio il possibile cambio di rotta che può prendere il club.

C’è voglia di raggiungere traguardi importanti e per farlo la società dovrà provare a restare vicino al proprio allenatore e ottenere risultati insieme importanti. Perché c’è intenzione di cambiare rotta subito.

Calciomercato Roma: Mourinho annuncia nuovi acquisti

Alla vigilia dell’ultima partita di girone Roma Sheriff di Europa League ha parlato José Mourinho di diversi temi, tra cui quello legato al mercato e il possibile nuovo acquisto che arriverebbe a gennaio. Senza giri di parole il tecnico ha svelato che sarebbe felice con l’arrivo di un nuovo difensore, visto che al momento alla Roma sono contati i giocatori in quella zona di campo.

Roma: Mourinho sul futuro e il rinnovo

Oltre a parlare di calciomercato e di nuovi acquisti, Mourinho ha detto la sua anche in merito a quello che può essere il suo futuro. Si parla tanto del suo possibile rinnovo con la Roma. In conferenza stampa l’allenatore ha detto che lui non ha bisogno di pensare a questo e che nella sua testa è già tutto molto chiaro.

Un ringraziamento poi ai tifosi per il grande appoggio, anche se ha detto che è una cosa che non piace perché vorrebbe vedere solo la squadra sempre incitata. Mourinho non sembra aver dato dei segnali positivi per il futuro e il rinnovo con la Roma.

Infortunio Dybala: le parole di Mourinho

Brutta tegola, intanto, per la Roma di Mourinho che ha perso per infortunio Dybala che starà fuori più tempo di quanto era stato previsto. Infatti, il calciatore giallorosso dovrà restare fermi per ancora qualche settimana prima di rivedere il campo. Il suo rientro sembra destinato per dopo Natale.

Oltre all’infortunio di Dybala che anche Renato Sanches che è rimasto fermo per diverso tempo, ma ora è pronto a tornare a dare una mano. Infatti, il giocatore giallorosso sembra intenzionato a dare subito il suo contributo, infatti, lo stesso Mourinho ha svelato che Renato Sanches giocherà contro lo Sheriff in Europa League.