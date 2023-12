Capello distrugge il Milan e Ibrahimovic: l’intervento a Sky fa discutere

Ha parlato a Sky Sport Fabio Capello e lo ha fatto in occasione della sfida di Champions League tra Newcastle e Milan.

Al centro delle questioni, per Fabio Capello, la situazione che sta vivendo ora il club rossonero, società che ha allenato in passato e della quale ha parlato in un certo modo, tenendo al centro del tema il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

Una situazione che ha fatto discutere quella legata al ritorno in rossonero per Zlatan Ibrahimovic, con una critica aspra da parte dell’ex allenatore italiano che oggi, opinionista tecnico negli studi di Sky Sport a Milano, commenta così il domani dei rossoneri.

Milan, Capello non è convinto di Ibra e dei rossoneri: dura critica alla società

Non sembra convintissimo del Milan del futuro, l’ex allenatore rossonero, Fabio Capello.

Lo ha palesato, il suo disappunto, nel corso della trasmissione in onda su Sky Sport che riguarda la Champions League, parlando così di quello che è il momento che vive il Milan che, proprio questo mercoledì, affronterà un match da dentro o fuori che rischia addirittura di vedere il Milan come quarto in classifica nel girone di Champions, qualora dovesse venire fuori un brutto risultato contro i Magpies.

Fabio Capello pare non essere convinto infatti di Zlatan Ibrahimovic al Milan, elemento che a detta dell’allenatore, non è chiaro neppure che ruolo avrà in rossonero. Di seguito, le parole sulla velata – e neanche troppo – critica al Milan.

Milan, senti Capello: “Ma che ruolo ha Ibra?”

Fabio Capello ha parlato di quella che è la situazione attuale del Milan, non convintissimo del ritorno di Ibrahimovic in rossonero. Ecco cos’ha detto a Sky, criticando quella che è la scelta: “Hanno fatto un comunicato dove sembra tutto scritto in “politichese”. Ma si è capito che ruolo avrà Ibrahimovic nel Milan? Perché io non l’ho capito. L’intervento da parte della società credo sia un avviso per tutti. Ma Ibra sarà in grado di fare cose diverse? Prima bisogna capire che ruolo occupa perché sembra più un uomo immagine che un uomo mercato. In tutte le cose che fa lui vuole essere decisivo, sembra invece che gli sia stato creato un ruolo che neanche si riesce a definire”.

Capello non è convinto: ecco che ruolo avrà Ibra al Milan

Il ruolo di Ibrahimovic al Milan, in effetti, non è stato ancora chiarito di preciso. In sostanza sarà un “senior advisor”, un ruolo che non molto spesso di vede nel mondo del calcio perché non sarà nient’altro che un consigliere del gruppo RedBird per la società rossonera. A differenza di quanto accaduto con Maldini e altre leggende del calcio in Italia, non ricoprirà un ruolo da dirigente per il mercato, operando in maniera diretta.