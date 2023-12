Elodie, lap dance da capogiro: tutti fuori di testa

Elodie Di Patrizi ha alzato nuovamente le temperature sul proprio profilo Instagram: lap dance pazzesca della cantante, i fans impazziscono

Elodie ha concluso il suo fantastico tour nei palazzetti dello sport. La cantante romana si è resa protagonista di una serie di eventi davvero incredibili, dimostrando ulteriormente di essere a tutti gli effetti una vera e propria star della musica. L’ultimo concerto della tournée è andato in scena per la quarta volta fra le mura del Forum di Assago.

Per questa speciale occasione Elodie ha pensato bene di invitare sul palco la splendida collega Annalisa, con la quale ha dato vita ad un duetto abbastanza malizioso. È stato uno show nello show, interpretando prima Mon Amour, uno dei brani di maggior successo di Annalisa, dopodiché le due artista hanno cantato Ciclone di Elodie.

Visione alquanto piccante e i video, inevitabilmente, sono divenuti subito virali sui social. Già è particolarmente difficile resistere al sex appeal incredibile della compagna di Andrea Iannone, figuriamoci se al suo fianco c’è anche un’altra delle cantanti più conturbanti dell’ultima generazione.

Ma è sacrosanto evidenziare il talento fuori dal comune delle due ex concorrenti di Amici, che nel corso degli anni sono state in grado di costruirsi una carriera molto importante. Tornando al tour di Elodie, la cantante ha messo in mostra numerosi look audaci durante le varie esibizioni.

Elodie e la lap dance infuocata: fan in delirio

In un’intervista a ‘Vogue’, la sua stylist Alba Melendo si è così espressa in merito: “Io ed Elodie ci siamo ispirate alle icone del passato come Raffaella Carrà o Cher, però senza dimenticare la contemporaneità“. Insomma, giusto osservare i vecchi miti che non tramonteranno mai, ma allo stesso tempo è necessario rimanere ancorati al presente per realizzare un progetto di qualità.

Nulla è stato lasciato al caso. Elodie teneva tantissimo a questa avventura nei palazzetti dello sport, che per lei è come una sorta di consacrazione a livelli elevati. L’artista capitolina ha dimostrato pienamente di avere stoffa, cimentandosi ogni tanto pure nella lap dance.

A tal proposito, Elodie nelle scorse ore ha pubblicato uno scatto bollente su Instagram – dove conta ben 3,4 milioni di followers – che la ritrae mentre si tiene aggrappata al palo, in posizione orizzontale. Lady Iannone, inoltre, indossa dei vestiti cortissimi che accendono l’immaginazione di chi osserva.

Spiccano anche gli stivali neri con tacco a spillo. Si registra una quantità enorme di complimenti sotto al post. Un utente ha scritto: “Spettacolare, sei troppo bella”. E come dargli torto. Elodie è semplicemente una dea.