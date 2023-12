Serie A: l’allenatore lo fa fuori, cessione a gennaio

Momento complicato per un calciatore importante che rischia grosso con il suo futuro. Infatti, arrivano aggiornamenti in merito a quella che può essere la sua cessione che riguarda il talento di un club italiano.

Novità importanti in merito alla scelta che prenderà la società di comune accordo con il mister, che valuterà in queste prossime ore se sarà completamente fatto fuori da questo progetto o avrà ancora delle chance da giocarsi.

Sembra che l’ultima chiamata si ora in arrivo e non può permettersi di sbagliare, almeno in quello che dovrebbe essere un atteggiamento da giocatore di livello importante.

Serie A: lite con il calciatore, ultima chiamata

Lite con l’allenatore che ha portato la società ora a schierarsi dalla parte del tecnico. Perché è stato sotto gli occhi di tutti l’atteggiamento del giocatore che non ha lasciato il segno in maniera positiva in questi ultimi mesi.

Dopo un buon avvio di stagione sono tornati i problemi di testa dello scorso anno, con continui scontri dell’allenatore. Momento difficile che ora si prova a capire come può passare. Intanto, c’è la volontà di dare un’ultima occasione importante al proprio tesserato o seno dovrà iniziare a preparare le valige e andare via a gennaio.

Torino: occasione per Radonjic con l’Empoli

Nemanja Radonjic può lasciare il Torino, arriva l’ultima occasione in questo weekend per il giocatore che sabato avrà l’occasione di dimostrare di essere cambiato a tutti: Juric e la società.

Per la prossima partita Torino Empoli può arrivare nuovamente una maglia da titolare per Radonjic come riportato da La Stampa e può essere la volta buona per dimostrare il suo valore. In caso contrario sarà messo alla porta una volta e per tutte.

Calciomercato Torino: Radonjic via a gennaio

Nonostante caratterialmente sia un profilo complicato, c’è la seria possibilità che Radonjic possa lasciare il Torino a gennaio e restare sempre in Serie A. Perché sono diverse le squadre che potrebbero puntare su di lui in vista della prossima sessione di calciomercato. Il calciatore piace a diversi club importanti come anche la Fiorentina o qualcuno che si trova in situazione più complicate come la Salernitana.

Da capire però che tipo di scelta verrà presa dal Torino qualora volesse cedere a gennaio Radonjic, che tipo di cifra accettare e quali possono essere i profili importanti su cui puntare. Tra i giocatori che piacciono c’è sicuramente Miranchuk che può tornare a vestire la maglia granata.