L’Inter resta di sasso: se ne va al Manchester City

Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter rischia di andare al Manchester City. Pronta super offerta da parte del club inglese

I nerazzurri, dopo il netto quattro a zero rifilato all’Udinese, sono tornati al comando della classifica. Lo scudetto, obiettivo stagionale dell’Inter, è alla portata dei ragazzi di Inzaghi. Il tecnico può contare su una rosa profonda e con numerose alternative in grado di cambiare il corso del match in qualsiasi momento.

L’unico reparto dove la coperta sembra essere leggermente corta è l’attacco dove la differenza tra Lautaro-Thuram e Arnautovic-Sanchez è piuttosto evidente. Possibile dunque che la società decida di intervenire nelle prossime sessioni di mercato in attacco, ma c’è anche il reparto destro del centrocampo che al momento conta sul solo Dumfries, che pure sta facendo bene, oltre al traballante Cuadrado e diversi adattati.

Per questo motivo all’Inter potrebbe interessare – e non poco – Tajon Buchanan. Il canadese, in forza al Bruges, ha ventiquattro anni e sta dimostrando qualità importanti da esterno offensivo. Giocatore tecnico, veloce, abile nell’uno contro uno, riesce a creare la superiorità numerica mettendo in costante difficoltà la difesa avversaria. Tatticamente parlando ama partire da destra ma può essere impiegato anche sulla corsia opposta. In questa stagione, compresa la qualificazione alla Conference League, ha disputato venti partite realizzando tre gol e quattro assist.

Inter in apprensione: Tajon Buchanan piace al Manchester City

Numeri importanti per un giocatore con il contratto in scadenza nel 2025, che il prossimo anno potrebbe fare un bel salto di qualità andando in una big. Se questa big fosse l’Inter è molto probabile che Inzaghi provi a trasformarlo in un esterno a tutto campo in grado di poter prendere il posto proprio di Dumfries, destinato alla cessione qualora Marotta avesse intenzione di monetizzare.

Le prestazioni di Buchanan non sono passate inosservate con l’Inter fortemente interessata al ragazzo. I nerazzurri già nella scorsa sessione estiva di mercato avevano messo nel mirino il giocatore che rischia di finire al Manchester City.

Stando a quanto riportato da Star, il club inglese sembra disposto a mettere sul piatto 50 milioni di sterline (in euro quasi sessanta milioni) per aggiudicarsi le prestazioni dell’esterno offensivo. Una cifra decisamente importante e che metterebbe fuori gioco i nerazzurri impossibilitati a competere di fronte ad un prezzo del genere.

Tajon Buchanan nel 4-2-3-1 di Guardiola verrebbe impiegato come esterno offensivo e potrebbe crescere sotto tutti i punti di vista. In questi anni non sono pochi i giocatori passati al City e diventati tra i migliori nel loro ruolo. Questa stagione dunque può essere fondamentale per il futuro di un giocatore con qualità tecniche veramente importanti.