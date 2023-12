Mercato Napoli, il sogno diventa realtà: contratto impensabile

Il Napoli sta per sbloccare l’affare milionario: il contratto che sembrava impensabile sta per diventare finalmente realtà

Non è sicuramente una stagione positiva, quella vissuta dal Napoli finora. Alti e bassi per la squadra che lo scorso anno ha vinto lo scudetto e che con tutta probabilità non riuscirà a bissarlo. Serve un colpo a sensazione, e Aurelio De Laurentiis a quanto pare ci è riuscito ancora una volta.

Il Napoli c’è, sul mercato ha cambiato poco e quindi è soprattutto una questione di testa, di entusiasmo da ritrovare in un modo o nell’altro, passando anche dall’umore dello spogliatoio. Sullo sfondo ci sono sempre i contratti di alcuni dei talenti azzurri più importanti, su tutti l’ormai famigerato rinnovo di Victor Osimhen, che il presidente De Laurentiis ha più volte annunciato: l’ultima volta appena pochi giorni fa.

La prima fu a giugno, nel giorno della presentazione di Rudi Garcia. “Osimhen deve rinnovare, abbiamo un accordo di massima”, disse il presidente. Poi tante voci, tra cui ben 11 incontri con l’agente del calciatore durante l’estate, nei ritiri in Trentino e poi in Abruzzo: ma nessun accordo. A ottobre, durante le piene problematiche con l’allenatore, Garcia di fatto spiegò che Osimhen aveva cambiato idea. “Se il mood cambia e ci ripensa non posso farci niente”.

Poi una nota che spiegava come i rapporti tra il patron e il calciatore fossero buoni, nonostante le polemiche per un video TikTok della società ironico e non gradito dal calciatore. Non sono mancati alcuni gesti antipatici del giocatore, come la rimozione delle foto col Napoli dal profilo suo profilo Instagram e qualche mancata esultanza.

Osimhen e il ricco rinnovo: cifre impensabili e annuncio forse vicino

Poi gli animi si sono via via rasserenati fino ad intravedere un altro spiraglio, con De Laurentiis che qualche giorno fa – un po’ a sorpresa – ha annunciato: “Siamo alle firme”, parlando ancora del rinnovo. A questo punto i tifosi sperano davvero che la telenovela sia finita, e si parla di un accordo in arrivo entro fine anno.

La proposta sarebbe da top player: ben 10 milioni a stagione fino al 2027. Osimhen diventerebbe il calciatore più pagato della Serie A. Col nuovo contratto ci sarebbe anche una clausola rescissoria di almeno 100 milioni, e sarebbe proprio questo il punto della discordia. L’attaccante vorrebbe evitarla, per essere libero di andare in caso di offerte la prossima estate, ma probabilmente anche rimanere fino alla scadenza (quella attuale è fino al 2025) lo tenta per non dover trattare con De Laurentiis una complicata cessione.

Già questa estate Osimhen ha valutato l’ipotesi di andare via, per giocare in Arabia con un contratto molto ricco. Ma alla fine il presidente del Napoli lo ha dichiarato incedibile, trattenendolo in azzurro.

Adesso il calciatore è reduce dalla vittoria del Pallone d’Oro africano, che ha ritirato di persona in Marocco nonostante fosse il giorno della vigilia di una importante gara di Champions League. Un’altra volta il Napoli sembra venir incontro alle richieste del giocatore, cercando di assecondarlo: questo proprio in vista di un rinnovo che finalmente potrebbe essere ricchissimo e in arrivo tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio.