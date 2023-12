Ritorno atteso, per il Milan l’attaccante arriva dalla A

In casa Milan a gennaio potrebbe arrivare un nuovo attaccante già presente nel nostro campionato e in serie A: il ritorno atteso sblocca la trattativa?

Al Milan c’è da fare i conti con una situazione molto complicata tra coppe europee e campionato, dove la squadra appare in netta difficoltà. A gennaio, comunque vada, si dovrà tornare sul mercato e cercare di rinforzare un po’ tutti i reparti. A partire dalla difesa dove c’è emergenza nelle ultime settimane. Anche l’attacco però non scherza.

E dunque la dirigenza rossonera è al lavoro per regalare a Pioli prima di tutto un nuovo difensore ma poi si procederà anche per ingaggiare un attaccante in quanto Jovic, nonostante gli ultimi due gol e sebbene le sue prestazioni sembrino in ripresa, non ha convinto.

Okafor è ancora fuori e Giroud non può reggere da solo il peso dell’attacco rossonero in quanto la sua carta d’identità inizia a pesare. Ecco perché dunque può arrivare un colpo lì davanti e il profilo giusto che sarebbe già stato individuato. Il Milan starebbe aspettando il ritorno atteso per poi affondare.

Ritorno atteso, per il Milan l’attaccante arriva dalla serie A

Spostiamoci in casa Roma dove il reparto offensivo è molto folto. Presto dovrebbe rientrare anche Tammy Abraham, ai box per un grave infortunio dallo scorso giugno. Con il ritorno atteso dell’inglese a gennaio ci sarebbero ben sei attaccanti in un reparto che ne schiera due. A quel punto potrebbe esserci un sacrificato con il Milan pronto a chiudere un affare che farebbe la fortuna di entrambi.

Ci riferiamo al “Gallo” Andrea Belotti, partito alla grande ad inizio stagione e poi finito dietro alle gerarchie di Mourinho che gli preferisce non solo Lukaku e Dybala ma anche Azmoun oltre al jolly El Shaarawy. Si tratta attualmente, di fatto, della quinta scelta dell’attacco giallorosso e chissà se non scalerà a sesta dopo il rientro di Abraham, considerando come l’anno scorso il titolare era proprio l’inglese ai danni dell’ex Torino.

Con queste premesse è facile prevedere un addio e il Milan potrebbe fare al caso suo. Sarebbe la prima alternativa dietro a Giroud, pronto a far rifiatare il francese anche senza Champions. La dirigenza rossonera rimanderà così il grande colpo in attacco direttamente alla prossima estate. Il “Gallo” in ogni caso rischia di lasciare la Roma a gennaio a prescindere, non contento di questa situazione chiederà quasi sicuramente la cessione.

