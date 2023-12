Zaniolo, colpo da 90: ecco chi è la nuova fiamma

Nicolò Zaniolo ha fatto un’altra conquista illustre? Gli indizi non mancano, si parla di un personaggio noto e in grado di fare un certo clamore

Pur avendo ancora diversi anni di carriera davanti, Nicolò Zaniolo ha certamente fatto parlare di sé soprattutto per la sua vita privata, piuttosto che per quanto fatto in campo. Impossibile non ricordare, anche da parte di chi non è un grande esperto di gossip, la lunga querelle con la ex fidanzata, Sara Scaperrotta, lasciata quando lei era ancora in attesa di un bambino.

Solo successivamente i due hanno recuperato il rapporto, dopo la fine della sua storia con l’influencer Chiara Nasti, anche se lei ha spesso sostenuto che lui fosse poco presente nella vita di suo figlio. Ancora una volta lui si ritrova a essere protagonista per l’ennesima conquista, in attesa di capire se riuscirà a confermare le doti calcistiche che mostrava da ragazzo. Ora nel suo cuore ci sarebbe un personaggio davvero conosciutissimo.

Ma chi sarebbe la nuova conquista fatta da Nicolò Zaniolo? Al momento nessuno dei due si è sbilanciato a riguardo, ma ci sono dei dettagli che farebbero pensare a una love story nata da poco.

E’ lei ad avere fatto centro nel cuore di Zaniolo?

A dare lo scoop è l’influencer Deianira Marzano, sempre informatissima sulle ultime novità che riguardano la vita privata dei personaggi famosi, che fa riferimento a una serie di segnalazioni ricevute dagli utenti.

Si tratta di Soleil Sorge, uno dei personaggi Tv più noti per la sua esperienza da corteggiatrice a “Uomini e donne”, oltre che come concorrente a “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello Vip”, che vanta tra i suoi ex fidanzati Luca Onestini e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia.

Entrambi sono sempre attivissimi sui social, dove hanno pubblicato un selfie realizzato in macchina, che da quanto notato da molti potrebbe essere la stessa. Non solo, ci sono altre due foto, una in cui si vede un tramonto e una con un porticato, anche quelli piuttosto simili. Sono stati quindi nello stesso posto?

La risposta con ogni probabilità potrebbe essere affermativa, se così fosse tra loro potrebbe essere nato qualcosa di speciale, ma che forse nessuno dei due si sente pronto a svelare. Già questi indizi potrebbero bastare per fare pensare che possa essere nata una love story tra Zaniolo e Soleil. Non si tratta però degli unici aspetti che avallano questa teoria che, evidentemente, si fa ancora più concreta.

Gli avvistamenti “sospetti” a La Spezia

Deianira Marzano, infatti, avrebbe ricevuto anche alcune segnalazioni sui social da parte di alcuni utenti che vivono a La Spezia, la città di origine del calciatore, dove entrambi sarebbero stati visti insieme.

Alcuni avrebbero notato inoltre dei “like” sui rispettivi profili, cosa che confermerebbe almeno un interesse reciproco. Non resta che attendere per conoscere gli sviluppi, non è escluso che possano essercene ora che sono in arrivo le festività, chissà che i due non decidano di ritagliarsi del tempo e di trascorrere parte del periodo insieme.