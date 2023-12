Anna Tatangelo, solo un filo la copre: bollente in piscina

Anna Tatangelo in uno scatto in piscina dalla sensualità abbacinante, la cantante mette in mostra un fisico illegale

Nella storia della canzone italiana, Anna Tatangelo ha già alle spalle una lunga carriera con cui ha lasciato un segno davvero indelebile. L’interprete ciociara è senza dubbio una delle più amate nel mondo della musica e non soltanto per la sua innegabile bravura.

Una bravura che abbiamo scoperto ben presto, quando l’abbiamo vista appena 15enne trionfare nella sezione Giovani del Festival di Sanremo. Era il 2002 e una giovanissima Anna si affacciava al palcoscenico, conquistando immediatamente tutti con la sua voce vibrante. Il rapporto con il Festival per lei è stato speciale e all’Ariston è tornata varie volte, raccogliendo sempre numerosi consensi pur non riuscendo mai a trionfare.

Nel corso della sua carriera, Anna ha anche sperimentato molto, specie negli ultimi anni, dandosi a sonorità diverse ma sempre di notevole impatto. Cambiamenti che spesso e volentieri hanno seguito quelli della sua vita privata e sentimentale: dopo lungo tempo, si è conclusa la storia d’amore con Gigi D’Alessio e nel frattempo è finita anche quella con Livio Cori. Oggi, la 36enne cantante è felice con il modello Mattia Narducci, che l’ha accompagnata in una breve vacanza in uno splendido resort sulle Dolomiti.

Tra i tanti impegni – Anna è anche una apprezzatissima conduttrice televisiva che si è messa in mostra in diversi format dal grande successo di pubblico – ogni tanto c’è bisogno di una pausa per tirare il fiato. E lei ha inteso rilassarsi davvero alla grande, postando in questi giorni su Instagram – dove ha un seguito da quasi due milioni di followers – scatti indimenticabili.

Nella spa del resort, eccola in piscina in una posa in costume davvero spettacolare. Come sempre, Anna colpisce dritto al cuore per fascino, eleganza e sensualità provocante. Le sue forme non passano inosservate, tra un perizoma sottilissimo e un bikini che mostra quanto basta del suo eclatante lato A. Inevitabili i like a tutta manetta e i commenti entusiasti da parte dei fan più irriducibili: “Sembri Belen”, “Sei pazzesca”, “Da impazzire”, “La bellezza si vede, il fascino si sente e tu possiedi entrambi”, “Incantevole”, “Una dea meravigliosa”, “Abbagliante”, “Una vera bomba sexy”.