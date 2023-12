In Mls al posto di Chiellini: c’è l’addio all’Inter

Per sostituire Giorgio Chiellini, ritiratosi ufficialmente dal calcio giocato, il Los Angeles FC potrebbe prendere un giocatore dell’Inter

L’eternità è un’utopia, tutto prima o poi è destinato a finire. Il tempo avanza inesorabilmente e nessuno è in grado di fermarlo. Alla lunga le cose nuove diventano vecchie, perciò ad un certo punto diventa necessario sostituirle. Lo stesso concetto, ovviamente, vale anche per i calciatori professionisti.

Da poco Giorgio Chiellini si è convinto a dire basta. L’ex difensore centrale della Juventus e della Nazionale italiana ha deciso di chiudere la sua straordinaria carriera all’età di 39 anni, compiuti lo scorso 14 agosto. Lui stesso aveva lasciato intendere, qualche giorno fa, che la finale di MLS persa contro i Columbus Crew avrebbe potuto essere la sua ultima partita. “Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto“, ha scritto Chiellini sul proprio profilo Instagram.

Il difensore classe ’84 si è tolto enormi soddisfazioni soprattutto con indosso la maglia della ‘Vecchia Signora’, ma ha anche dato tantissimo all’universo del pallone. Chiellini rappresenta un grande esempio da seguire, a cui le nuove generazioni dovrebbero ispirarsi costantemente.

Ordine, disciplina, senso del gruppo, intelligenza, tenacia pure nei momenti più complicati: un vero capitano. E aggiungiamo che Chiellini vanta delle qualità difensive davvero incredibili. Basti pensare che la Juventus non è ancora riuscita a scovare un degno erede di Giorgio. E ora anche il Los Angeles FC deve attivarsi per inserire in rosa un valido sostituto dell’ex Fiorentina.

Sostituto Chiellini, c’è la tentazione de Vrij: l’addio all’Inter è possibile

A questo proposito, il club statunitense potrebbe bussare alla porta dell’Inter nei mesi a venire. Non è affatto da escludere che gli americani si rendano protagonisti di un tentativo concreto con lo scopo di assicurarsi le prestazioni di Stefan de Vrij,il quale presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025.

L’esperto difensore olandese si è rilanciato, nonostante ciò potrebbe ugualmente abbandonare la nave nerazzurra durante l’estate 2024. A giugno gli rimarrà soltanto un anno di contratto e l’ipotesi prolungamento non è così accreditata.

Non è un caso che il suo agente, Federico Pastorello, stia lavorando pure in ottica MLS. L’ex Lazio, dal canto suo, non disdegnerebbe l’ipotesi di approdare in un campionato non europeo, è aperto anche a questo tipo di esperienza. A maggior ragione se gli venisse offerto un contratto biennale/triennale.

Ecco che i Los Angeles FC potrebbero farsi avanti seriamente, garantendo a de Vrij uno stipendio superiore rispetto a quello che percepisce attualmente. L’olandese rappresenta un’opzione più che valida per la retroguardia statunitense, che inevitabilmente subirà il contraccolpo della partenza di Chiellini. Insomma, pista da monitorare.