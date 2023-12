Infortunio per un big: esce in barella, guai per l’italiana

Grossi problemi per la squadra italiana: ecco le ultimissime riguardo l’infortunio del calciatore, che è uscito in lacrime con l’ausilio della barella.

Infortunio serio per il big: è uscito in barella

Uscito in lacrime nel corso della gara di Conference League contro il Ferencvaros, la Fiorentina perde per infortunio Nico Gonzalez. L’argentino è uscito in barella nei primi venti minuti della partita di coppa: il suo 2023 rischia di essere già concluso.

Infortunio Nico Gonzalez, cosa è successo per l’attaccante della Fiorentina

Infortunio Nico Gonzalez, quali sono le sue condizioni? Appena recuperato da Italiano, il giocatore della Fiorentina si è fatto male di nuovo. Durante una giocata, nel tentativo di anticipare un suo avversario, l’argentino ha avvertito questo dolore al flessore. Una volta accasciato a terra ha chiesto immediatamente il cambio. L’intervento dello staff medico ha confermato la gravità dell’infortunio con Nico Gonzalez che è uscito in lacrime e con l’aiuto della barella.

Infortunio Nico Gonzalez, quando torna, tempi di recupero

Quando tornerà dall’infortunio Nico Gonzalez? Non ci sono notizie certe riguardo i tempi di recupero del calciatore che ha subito questo grave infortunio nel corso della gara di Conference League. Le sensazioni non sono positive, con il calciatore che presumibilmente tornerà a disposizione della Fiorentina direttamente a gennaio 2024. Prima di stabilire il recupero serviranno altri accertamenti ed esami strumentali che chiariranno meglio l’entità dell’infortunio di Nico Gonzalez.