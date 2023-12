La Juve gli dice addio: ecco il nuovo club

La Juventus sonda il mercato ma il colpo sognato da Allegri sta per sfumare. Un club straniero si è portato in pole position.

Il rinforzo più adatto per rinforzare la rosa è stato individuato. Riuscire a portarlo a Torino a gennaio, però, si preannuncia quanto mai complicato.

Sono giorni intensi in casa Juventus: il club, infatti, da ormai diversi giorni si è attivato al fine di regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista abituato a disputare gare di alto livello. Il mirino, in particolare, risulta puntato su un giocatore militante in Premier League ed ormai pronto a lasciare la sua attuale società.

Parliamo di Kalvin Phillips, intenzionato a dire addio al Manchester City a causa del poco spazio ricevuto in questa prima parte della stagione: appena 89 minuti in campionato più altri 36 in Champions. Un bottino magro, che ha spinto il 27enne a chiedere la cessione per non mettere a rischio la convocazione agli Europei del 2024. Il suo obiettivo è quello di trasferirsi in una squadra che possa garantirgli un ruolo di primo piano: Torino, in tal senso, rappresenta una meta gradita ma sono diversi gli ostacoli che complicano i piani della Vecchia Signora.

In primis, l’alto stipendio percepito da Phillips (5 milioni netti) fuori dai nuovi parametri imposti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il quale, durante il prossimo meeting, chiederà ai Citizens di pagare una quota sostanziosa dell’ingaggio percepito dal calciatore. Il manager ex Napoli, poi, dovrà guardarsi da una folta concorrenza composta dal Newcastle, dal Tottenham e dal West Ham. Con una possibile sorpresa Manchester United all’orizzonte.

Juventus, un colpo sta per sfumare: imminente l’affondo della rivale

In pole position, in particolare, risultano esserci i Magpies che hanno messo nel mirino Phillips ritenendolo l’ideale sostituto di Sandro Tonali. A confermarlo è il portale ‘Teamtalk’, secondo cui il Newcastle a breve si farà avanti in maniera concreta al fine di ottenere il via libera da parte di Pep Guardiola. Il City, dal canto suo, preferirebbe cederlo all’estero in modo tale da non rinforzare una rivale ma alla fine rispetterà qualsiasi decisione di Phillips, attratto dalla possibilità di rimanere in Premier.

La Juventus rimane in corsa ma in questi giorni, alla luce dei nuovi sviluppi, provvederà ad intensificare i contatti per gli altri calciatori seguiti in questa settimane. Sempre vivo, ad esempio, l’interesse nei confronti di Manu Koné di proprietà del Borussia Monchegladbach, che lo valuta intorno ai 25 milioni.

Occhio, inoltre, a Georgiy Sudakov, astro nascente del calcio ucraino in forza allo Shakhtar Donetsk, anche se parliamo di un calciatore con caratteristiche tecniche un po’ diverse dagli altri nomi citati. Work in progress in casa bianconera.