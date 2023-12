Lascia il Manchester United: la Serie A lo aspetta

Un giocatore è a un passo dal lasciare la Premier League e può arrivare in Serie A nella prossima sessione di mercato: ecco di chi si tratta

Il calciomercato sta per tornare e i principali club europei stanno iniziando a trovare i primi affari. Non sarà facile per le squadre del campionato italiano poter competere con lo strapotere economico dei club inglesi e per questo si iniziano a fiutare i primi colpi a parametro zero.

Maestro in queste trattative è sicuramente il dg dell’Inter Marotta che ha costruito una squadra piena zeppa di campioni con dei colpi low cost. Un giocatore del Manchester United potrebbe lasciare i Red Devils a parametro zero. La squadra di Ten Hag sta facendo malissimo in campionato, Manchester non è più l’isola felice di alcuni anni fa.

Mentre dall’altra parte il City continua ad alzare trofei e nella passata stagione ha anche fatto il Triplete per la prima volta nella storia. In molti stanno deludendo le aspettative, in particolar modo l’ex Inter Onana che è passato quest’estate al Manchester United. Tra chi non sta facendo bene c’è anche Martial. Il francese sta giocando col contagocce e a giugno potrebbe lasciare l’Inghilterra. La Serie A lo aspetta

La Serie A aspetta Martial: il francese a giugno si svincola

La stagione del Manchester United è fino a questo momento un disastro: i Red Devils che si trovano incredibilmente lontani dalle prime posizioni. Nella passata stagione il lavoro di Ten Hag aveva portato ad un terzo posto e alla vittoria della Carabao Cup contro il Newcastle.

Risultati ottimi che però quest’anno sembrano difficilmente replicabili. Anche per questo molti calciatori lasceranno la prossima estate e uno dei principali indiziati è Martial. Il francese, acquistato per circa 60 milioni di euro nel 2015, non è mai riuscito ad imporsi nel campionato inglese.

Nel 2022 era stato mandato in prestito al Siviglia ma il club spagnolo non ha poi esercitato il diritto di riscatto. Adesso le strade si possono dividere in maniera definitiva. Infatti secondo quanto riportato dal sito spagnolo Todofichajes l’ex Monaco non rinnoverà il contratto che scade nel 2024 e da giugno sarà un parametro zero.

Ci stanno pensando anche i club italiani che possono dare una seconda opportunità al giocare. Nelle settimane scorse si era già parlato di un interessamento dell’Inter che andrà a caccia di rinforzi in avanti ma anche il Milan potrebbe farci un pensierino per il post Giroud. Resta sempre viva la pista Arabia Saudita.