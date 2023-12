Niente rinnovo di contratto: l’Inter fiuta il colpaccio dalla Premier

L’Inter, complice il mancato rinnovo di contratto, ha fiutato il possibile colpo di mercato a parametro zero: il giocatore può arrivare dalla Premier League.

Sarà un 2024 scoppiettante per l’Inter. Il possibile scudetto e il prosieguo del cammino in Champions può dare grandi soddisfazioni a mister Inzaghi e ai suoi ragazzi, ma la dirigenza è più lungimirante e sta già pensando alla prossima estate, individuando i profili che possono ulteriormente migliorare la squadra e strutturare una rosa in grado di competere ancora di più su tutti i fronti, con l’obiettivo di arrivare in fondo in ogni competizione.

Marotta e Ausilio, insieme a Baccin, sono perciò concentrati in ottica calciomercato e stanno facendo del proprio meglio per portarsi a casa dei colpi a sensazione. Possibilmente a parametro zero, come ad esempio è stato quest’anno per il riuscitissimo colpo Thuram o per altri grandi innesti del passato come Calhanoglu e De Vrij, calciatori che ancora oggi fanno parte dell’ossatura base della formazione di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, piace molto il nome di Anthony Martial

Per questo motivo ad attirare l’attenzione dell’Inter è stato il profilo di Anthony Martial. L’attaccante è stato nel mirino del club nerazzurro anche in passato e adesso il suo nome potrebbe decisamente tornare di moda. Martial è nella rosa del Manchester United dal 2015 ma il suo ciclo nel club di Premier League sembra essere arrivato agli sgoccioli.

Il suo attuale contratto scadrà a giugno del 2024 e secondo ‘The Athletic’ non ci sono i presupposti per pensare a un rinnovo. L’Inter sta allora osservando con particolare attenzione il quadro che si è venuto a creare.

Marotta e Ausilio potrebbero già puntare a un pre-contratto a gennaio per averlo poi con certezza alla fine della stagione in corso. Il francese sarebbe un ottimo acquisto per il reparto offensivo. Martial potrebbe così aggiungere le sue qualità all’attacco dell’Inter che, al giorno d’oggi, fa di Lautaro Martinez il suo perno e di Marcus Thuram la vera rivelazione.

Occhio però a questo proposito anche alla Juventus, che è allo stesso modo interessata alla possibile operazione. A maggior ragione se a giugno dovesse dire addio Dusan Vlahovic, sempre più spesso accostato a un possibile addio. Martial, insieme ad un altro attaccante di spessore, farebbero in modo da non far rimpiangere il 23enne numero 9.