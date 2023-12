Lazio e TvPlay ora insieme: arriva la nota ufficiale

Un nuovo accordo commerciale fra TvPlay, uno dei canali web più in espansione in Italia, e la Lazio di Lotito: c’è il comunicato ufficiale

I più attenti avranno notato che da qualche tempo a questa parte nel corso delle conferenze stampa, durante le interviste e in occasione delle partite nei principali stadi d’Italia compare nei backdrop e sui cartelloni pubblicitari un nuovo brand.

Stiamo parlando di Tv Play, un canale web in grande espansione che continua a raggiungere sempre più spettatori fra gli appassionati di calcio, e non solo, che da oggi annovera fra i suoi partner anche la SS Lazio.

Il progetto Tv Play nasce poco più di un anno fa, imponendosi fin da subito come uno dei canali più seguiti sulla piattaforma Twitch per poi sfociare anche sulla tv digitale attraverso Samsung. Nato su iniziativa di Web365, uno dei colossi dell’editoria web in Italia, Tv Play ha un palinsesto molto variegato che raggiunge fino a 12 ore di trasmissione al giorno, con inviati in tutti gli stadi d’Italia e ospiti di grande spessore.

Il team TvPlay: ex calciatori e ospiti di grido

Nel team di Tv Play sono presenti ex calciatori come Sébastien Frey, Fabrizio Ravanelli, Angelo Di Livio, Stefano Mauri, Emiliano Viviano, Andrea Agostinelli. C’è anche Mario Balotelli, protagonista di Vox to Box, trasmissione che ha ospitato anche importanti calciatori in attività come ad esempio Victor Osimhen, intervenuto in esclusiva, o Kevin-Prince Boateng.

E poi politici (fra i quali Matteo Renzi e Ignazio La Russa), agenti di calciatori come Rafaela Pimenta, procuratrice tra gli altri di Paul Pogba ed Henrikh Mkhitaryan, o quello di Lautaro Martinez, Alejandro Camano. E poi allenatori come il ct dell’Ungheria Marco Rossi, il ct slovacco Francesco Calzona o il ct della Nigeria Josè Peseiro più tanti giornalisti molto noti a livello nazionale e internazionale.

Un lavoro che ha portato Tv Play a diventare il fiore all’occhiello di Web365, azienda editoriale leader in Italia con numeri da vertice: più di 20 milioni di contatti a trimestre. Una realtà in crescita costante che sta instaurando partnership importanti con diversi club di Serie A fra cui Cagliari, Lecce, Salernitana, Udinese, Genoa ed Hellas Verona che di recente hanno ufficializzato la collaborazione, più altre in arrivo a breve. Fra le società che hanno annunciato una partnership con Tv Play c’è anche la Lazio, che ha diramato un comunicato stampa per ufficializzare l’avvenuto accordo fra le parti.

“Siamo davvero felici di scendere in campo come partner della S.S. Lazio, squadra seguita da milioni di tifosi in Italia e nel mondo; un club che fonda la sua essenza sul merito – spiega Daniele Carnevali, amministratore delegato del gruppo Web365 – e sull`equilibrio gestionale. Gli stessi valori che condivide il nostro gruppo editoriale, una filosofia che mette al centro il fair play per raggiungere gli obiettivi di squadra. Un accordo che vuol guardare al radicamento territoriale ma volgendo lo sguardo a mercati sempre più ampi”.